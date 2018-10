Il governo cambia le stime del Def | in calo nel 2020 e 2021 20 miliardi di euro per le

BORSA E POLITICA/ La scommessa del governo che può far cambiare idea ai mercati : Il Governo deve riuscire a convincere i mercati dopo aver presentato la richiesta di un deficit al 2,4% del Pil. C’è solo una strada per riuscirci. CARLO PELANDA(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 06:02:00 GMT)DEF & BORSA/ Per Piazza Affari può iniziare una discesa fino a 18.000 punti, int. ad A. MagagnoliMANOVRA E POLITICA/ La trappola pronta per Salvini e Di Maio, di A. Ruffo

Il governo cambia il Def e lo spread scende Deficit al 2 - 4% ma soltanto per il primo anno : Mentre i due leader della maggioranza continuano ad attaccare i vertici europei, il governo è costretto a cambiare in fretta e furia il Def per calmare i mercati dopo una giornata in cui hanno preso nettamente le distanze dalla manovra. Risultato: lo spread apre in netta discesa

Il governo non arretra sul deficit ma Conte cambia i toni - e forse un po' anche la sostanza - : Lunedì il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha partecipato alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo ma poi ha disertato i lavori dell'Ecofin, anticipando il rientro a Roma. Durante l'incontro ...

Via 345 parlamentari - largo a referendum propositivi : così il governo vuole cambiare la Costituzione : Taglio del numero dei parlamentari e referendum propositivo sono al centro delle prime due proposte di riforma costituzionale presentate da M5s e Lega in attuazione del programma di governo. Le proposte sono state illustrate dai capigruppo di M5s e Lega di Camera e Senato, nonché dal ministro per le riforme Riccardo Fraccaro, il vicepremier Luigi Di Maio e dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli. Resta nel limbo la legge ...

"Manovra non cambia" - governo tira dritto : Attorno al tavolo, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ci sarà il ministro dell'Economia Giovanni Tria. E non è escluso che all'...

Pd - i militanti in piazza invocano unità e opposizione al governo : “Non serve cambiare nome - ma dirigenti” : Altro che cambio del nome o ‘cene‘ tra dirigenti. Dalla manifestazione di piazza del Popolo a Roma, dalla quale il Pd cercherà di ripartire, è la base che ha invitato il partito a ritrovare l’unità perduta tra le continue polemiche interne. Ma non solo: i militanti chiedono un’opposizione credibile al governo M5s-Lega. E un cambio della classe dirigente, anche in vista del prossimo Congresso. “Cambio del nome? Non ...

Berlusconi pressa il governo : manovra anti Italia - cambiate : I paragoni del centrodestra con i Paesi in grave crisi si sprecano, sulla manovra economica del governo gialloverde. Si parla di Argentina, di scenario greco, di Di Maio al balcone come il presidente del Venezuela Maduro.Quella che è stata ribattezzata la "manovra contro il popolo", per Forza Italia è davvero preoccupante e il leader Silvio Berlusconi rivolge un appello "a questa maggioranza e a questo governo affinché cambino le cose che hanno ...

Ecco la manovra del governo del cambiamento : tre miliardi al Sud per sgravi e incentivi : I dossier da portare in manovra per Barbara Lezzi sono sempre gli stessi: la regola del 34% per portare al Mezzogiorno un terzo degli investimenti complessivi in un territorio dove vive il terzo...

L'accordo raggiunto dalle forze di maggioranza del Governo in merito alla nota di aggiornamento del Def (il Documento di Economia e Finanza) è stato accompagnato da festeggiamenti e da dichiarazioni eclatanti da parte dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i quali, vincendo la resistenza del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlano di 'Manovra del cambiamento' e di 'Manovra del Popolo'

De Magistris e la manovra del governo del cambiamento : 'Fiducioso ma niente elemosina' : ... ma non strutturale - ha detto de Magistris - Aumenta il debito, dà un po' di fiato alle persone in difficoltà ma ricorda anche le misure del passato, quando la politica diceva 'ringraziami perchè ti ...

governo - battaglia sul deficit. Di Maio 'Vogliamo manovra del popolo'. Tria sotto assedio. Lega 'Se non è in linea - lo cambiamo' : E smentisce anche di aver chiesto le dimissioni del ministro Tria dell'Economia, Giovanni Tria: 'È in corso una discussione senza dogmi, né paletti e stiamo discutendo per avere il meglio per i ...