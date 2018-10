Il giocatore del Napoli Milik rapinato nella notte mentre tornava a casa

Malore per il giocatore del Liverpool Keita dopo uno scontro in campo - esami negativi : Quattro ore di grande ansia. Sono quelle passate dal momento dell'uscita dal campo all'esito degli esami: Naby Keita, centrocampista del Liverpool, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'...

Red Dead Redemption 2 : svelato il funzionamento delle statistiche del giocatore : In termini di meccaniche e complessità, Red Dead Redemption 2 si avvicina molto al classico RPG, il giocatore dovrà infatti tenere d'occhio le molte statistiche del protagonista Arthur Morgan.Come riporta Gamespot, rivestiranno una grande importanza i Core, che saranno diretti responsabili di molte abilità come la rigenerazione della salute, del vigore ecc. Quindi se per esempio il giocatore si ritrova con bassa salute ma il corrispettivo Core è ...

Trovata droga in casa : arrestato giocatore della nazionale di rugby : Finisce nei guai Sami Panico, giocatore della serie A di rugby con diverse presenze in nazionale. Nella villa di Torvaianica, vicino Roma, in cui vive da poco più di un mese i carabinieri hanno trovato quasi due chili di droga, tra hashish e marijuana. Il giovane talento del rugby italiano, pilone delle 'Zebre' di Parma, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e si trova ora ai ...

Incidente sulla rotatoria - giocatore della Samb Basket finisce in ospedale : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' finito in ospedale, sembrerebbe in condizioni non gravi per fortuna, un giocatore ventiquattrenne della Samb Basket che poco dopo le dieci di questa mattina è stato urtato ...

L’Uomo del Giorno : Adem Ljajic - giocatore del Torino in prestito in Turchia : Adem Ljajic è nato a Novi Pazar, il 29 settembre 1991, è un calciatore serbo di origini bosniache, centrocampista o attaccante del Besiktas, in prestito dal Torino, e della nazionale serba. È cresciuto nelle giovanili del Partizan, con cui esordì tra i professionisti e nelle competizioni europee oltre ad aggiudicarsi nel 2009 un campionato serbo di calcio e una Coppa di Serbia. Esperienze nella Fiorentina, Roma, Torino. SCARICA GRATIS ...

Mourinho : 'Pogba? Nessun giocatore è più importante del club' : MANCHESTER - 'Paul dice bene, siamo allenatore e giocatore e fra allenatore e giocatore il rapporto è buono. Nessuno si è allenato meglio di Paul nei giorni scorsi, alcuni si sono allenati bene ma ...

LUKA MODRIC E' IL giocatore del 2018 PER LA FIFA : HA VINTO/ Di Salah il gol dell'anno - assenti Ronaldo e Messi : LUKA MODRIC è il GIOCATORE del 2018 per la FIFA. Assegnati i riconoscimenti alla Royal Festival Hall di Londra. Di Salah il gol dell'anno, assenti Ronaldo e Messi(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 00:47:00 GMT)

Mercato NBA – Tyler Ulis è un nuovo giocatore dei Golden State Warriors : i dettagli del contratto : Tyler Ulis si unisce ai Golden State Warriors: l’ex playmaker dei Phoenix Suns sceglie i Campioni NBA e rifiuta le offerte di Kings e Rockets Nonostante abbiano, a mani basse, il miglior roster della lega, i Golden State Warriors sono alla continua ricerca di alcuni elementi che possano puntellare la rosa. L’ultimo arrivato nel team bicampione NBA è Tyler Ulis, ex playmaker dei Phoenix Suns. Il ragazzo ha firmato un contratto ...

Emre Can difende Cristiano Ronaldo - ma la dichiarazione è sessista : il giocatore della Juventus si scusa così [FOTO] : Emre Can costretto a scusarsi su Instagram dopo le dichiarazioni ‘sessiste’ in difesa di Cristiano Ronaldo: il centrocampista tedesco fa chiarezza su quanto detto dopo Valencia-Juventus “Non siamo donne”, parole pronunciate a caldo quelle di Emre Can, in difesa di Cristiano Ronaldo dopo la clamorosa espulsione nella partita di Champions League contro il Valencia. Il centrocampista tedesco ha voluto sottolineare come ...

“Hey Kantè! Vuoi venire a cena a casa nostra?” - il gesto del giocatore del Chelsea spiazza i fan e diventa virale! : N’Golo Kantè protagonista di un bellissimo gesto che ha fatto felici un gruppo di tifosi del Chelsea: il calciatore è stato invitato a cena da alcuni ragazzi e si è presentato all’appuntamento! N’Golo Kantè fa rima con umiltà. Il giovane calciatore francese, tutto corsa e polmoni, ma che in bacheca può vantare addirittura una Coppa del Mondo da titolare con la Francia, è uno dei calciatori più alla mano dell’intero ...

Messi? No - è Dembélé il giocatore più decisivo del Barcellona in questo avvio di Liga : Dopo il pareggio di Luis Suarez al 63' però, riecco Dembélé: appena tre minuti dopo, il neo-campione del Mondo ha segnato il gol del sorpasso. Altro giro, altro gol decisivo. E se si tiene conto ...