Il Festival del Cinema dei Castelli Romani

romadailynews

: ???? Dolcetto o scherzetto?! ???? Prepara zucche e lenzuoli per un festival super spettrale di #Splatoon2, Splatoween!… - NintendoItalia : ???? Dolcetto o scherzetto?! ???? Prepara zucche e lenzuoli per un festival super spettrale di #Splatoon2, Splatoween!… - ComuneRE : ??#AfterFestival18 sta per tornare!La 2°edizione del festival del digitale vi aspetta a #ReggioEmilia dal 19 al 21 o… - bancaetica : Da oggi fino a Domenica c'è @inQuieteFest a Roma quartiere Pigneto. Presentazioni, dibattiti, mostre e laboratori,… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Al via la 2^ edizione delInternazionale deldei, evento ideato e prodotto dalla Fondazione Punto e Virgola, Presieduta da Marco Di Stefano, organizzato da Fabrizio Borni e Fabrizio Pacifici per conto di Tetramax Movie Services e Patrocinato e sostenuto dalla Direzione Generale– Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con i Comuni di Ariccia e Frascati. Sette film in concorso di cui due stranieri e una coproduzione Italia/Spagna e sette cortometraggi in nominations su trentatrè selezionati per contendersi il Premio di Miglior Short Film. A differenza della scorsa edizione, due le location di quest’anno; infatti oltre alle prestigiose sale del Palazzo Chigi di Ariccia, anche il Comune di Frascati ha aderito, mettendo a disposizione le sale delle Scuderie Aldobrandini, con la speranza che di anno in anno ...