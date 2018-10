Il doppio limite anagrafico e contributivo rende quota 100 complicata da centrare

Blastingnews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Liberi tutti, in materia previdenziale, era uno slogan della campagna elettorale dello scorso 4 marzo che ha portato al governo Lega e Movimento 5 Stelle.100 per tutti senza paletti e senza vincoli, così sembrava dovesse nascere la misura, almeno stando alle promesse elettorali che poi sono state trasferite nel famoso contratto del governo del cambiamento sottoscritto dagli attuali Vice Premier Salvini e Di Maio. La misura avrebbe dovuto consentire a chi, sommando eta' anagrafica e contribuzione versata, arriva a 100 di lasciare il lavoro con questa nuova misura. La risposta alla richiesta di flessibilita' del sistema previdenziale ed il primo passo per il superamento della legge Fornero, questi gli obiettivi di100. Stando alle ultime voci che trapelano dalla stanze della maggioranza, entrambi gli obiettivi potrebbero non essere raggiunti, o almeno non del tutto. ...