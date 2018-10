Il danno è fatto

BCE - Draghi : "Le parole del governo italiano hanno fatto qualche danno" : Il governo di Giuseppe Conte è in carica da poco più di tre mesi e i tanti proclami fatti dai vertici dell'esecutivo non sono ancora stati tradotti in azioni concrete. Ora è il momento di passare all'azione, lo hanno promesso il Presidente del Consiglio e i due vicepremier più volte in queste ultime settimane e oggi lo ha chiesto anche il Presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Mario Draghi che, nell'annunciare di aver lasciato ...