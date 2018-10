Il comandante della Legione Carabinieri Sicilia a Siracusa

Terni - si toglie la vita il comandante della Finanza Giua : è il terzo ufficiale suicida in Umbria : Molteplici anche le collaborazioni con il mondo universitario, in particolare di Roma Tor Vergata, Torino, Milano e SDA Bocconi. Il colonnello Giua, insignito di Medaglia d'Argento al Merito di lungo ...

Terni : suicida il comandante provinciale della Guardia di Finanza : noadsenseIl colonnello delle Fiamme Gialle Massimiliano Giua trovato senza vita sul Monte Argentario, in Toscana, dove è stato individuato da due escursionisti. Il militare, che proprio a Grosseto aveva ricoperto l'incarico di comandante provinciale fino ad un anno fa prima di arrivare in Umbria, si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola.Continua a leggere

Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss : 'È per la Terra, è per l'umanità, ed è l'unica strada per noi per imparare ciò di cui abbiamo bisogno, in termini di scienza e tecnologia, per andare oltre'. La missione Beyond, perfettamente ...

L’astronauta Luca Parmitano torna nello spazio : sarà il primo comandante italiano della Stazione Spaziale : 1/4 ...

Monza - sospeso dall'incarico il comandante della polizia locale Piero Vergante : Batte la testa dopo un volo di cento metri, fungaiolo muore in Valdaveto 3 Ciclista travolto da un'auto all'incrocio, è grave 4 'Non professionisti della contrapposizione violenta ma ragazzi in un'età ...

Piazza riceve il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo : Il Commissario Piazza ha ricevuto il comandante uscente della Capitaneria di Porto di Pozzallo Andrea Zanghi e del subentrante Pierluigi Milella

Barletta - sperona motovedetta della Guardia costiera : arrestato il comandante di un peschereccio : Barletta - Un mezzo navale della Guardia costiera di Barletta è stato speronato da un motopeschereccio sorpreso a compiere pesca a strascico illegale durante il periodo di fermo biologico. La ...

Ai saluti il comandante della stazione della Capitaneria di porto : Dopo aver guidato per sei anni l'Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di porto, lascia Falconara il Primo Luogotenente Rocco Polimeno, che andrà a ricoprire l'incarico di responsabile del ...

Migranti - il comandante della nave Diciotti : non c'è emergenza sanitaria : "Le condizioni sono più che soddisfacenti, tant'è che ci è stata concessa la cosiddetta libera pratica sanitaria". Lo afferma il comandante della nave Diciotti , Massimo Kothmeir, precisando che "...

Il comandante della Diciotti : "Ma quale emergenza - a bordo stanno bene. Scheletrini? Si sa - gli eritrei sono più snelli" : Le condizioni dei migranti sulla nave Diciotti "sono più che soddisfacenti" e le 150 persone che da più di una settimana sono a bordo stanno bene. A dirlo è il comandante dell'imbarcazione, Massimo Kothmeir che, in un'intervista a La Verità. Non ci sarebbero problemi neanche per i minori sbarcati nella serata del 22 agosto dalla nave. Un'affermazione, questa, in antitesi con quello che aveva detto un'operatrice ...

Ecco chi è il comandante della nave Diciotti : Mentre la nave Diciotti si trova ancora (ferma) nel porto di Catania con a bordo 150 immigrati (29 minorenni ieri sera sono stati fatti scendere), si inizia a delineare il profilo del comandante della Guardia Costiera che è andata a soccorrere i migranti.Andando a spulcire sul suo profilo Facebook, balza subito all'occhio un fatto curioso: un disegno di un artista che ritrae una barca piena di migranti messa come immagine di copertina il 19 ...

Chi è Massimo Kothmeir - il comandante della Diciotti : «Ha saputo dai social del no allo sbarco» : L’uomo ha raccontato al radicale Magi che sulla nave la situazione è «ben oltre i limiti . Genovese di origine tedesca, ha pubblicato un disegno con due mani che sollevano la nave. --Sul suo profilo Facebook, ha pubblicato un disegno (del «No borders» Francesco Piobbichi): c’è una nave carica, con decine di teste che affiorano, e due mani grandi che prendono da sotto, come in un abbraccio, e la sollevano un metro dall’acqua. Il comandante ...

Il comandante della Diciotti prima dell'attracco : "Non è che mi arrestano?" : Il segretario dei Radicali Riccardo Magi racconta il colloquio con il capitano di fregata Massimo Kothmeir

Chi è il comandante della Diciotti : Per i leoni da tastiera è 'l'uomo da odiare', ma c'è chi, come Francesco Merlo su Repubblica, gli darebbe una medaglia al merito. Lui, Massimo Kothmeir, capitano di fregata al comando della 'Diciotti', non si cura né degli uni né dell'altro, non ha mai rilasciato un'intervista e non ha mai diramato un comunicato. Non a Trapani, quando attraccò con 67 migranti a ...