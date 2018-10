Il camion con il mega yacht si incastra sullo svincolo Ed è spettacolo

GR : camion contro moto - 2 feriti gravi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Violento scontro tra camion e tre auto : un morto e diversi feriti : L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 24 settembre lungo la strada statale 318 "di Valfabbrica" in provincia di...

Bergamo - ponte Quisa chiuso : “Condizioni strutturali da verificare”/ Ultime notizie : stop a bus e camion : Chiude un'altra struttura di comunicazione nella bergamasca, ma solo a camion e bus, il ponte di Quisa, per verificarne le condizioni strutturali ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Guidava camion con la patente B : 5mila euro di multa : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Guidava camion con la patente B: ...

In South Carolina un camionista salva cani e gatti dall'uragano Florence con uno scuolabus : Dopo i danni causati dall'uragano Florence, un camionista ha deciso di dare una mano anche a quegli esseri che non potevano salvarsi da soli: così Tony Alsup, 51 anni, originario del Tennessee, ha deciso di mettersi alla guida di uno scuolabus e salvare ben 64 animali, 53 cani e 11 gatti, minacciati dal pericolo di alluvione. L'arca di Noè del 2018 è uno scuolabus "Ho pensato: anche queste sono vite", ha dichiarato Alsup al Washington's Post ...

Orrore in Messico - trovati due camion frigorifero con oltre 300 cadaveri all’interno : A Jalisco, in Messico, oltre 300 cadaveri della guerra dei narcos sono stati stipati dentro due camion frigorifero. A fare la macabra scoperta gli abitanti allarmati dall'odore nauseabondo che proveniva dagli automezzi abbandonati alla periferia di Guadalajara. Nei primi sette mesi del 2018, sono oltre 1.200 gli omicidi registrati in questo Stato messicano affacciato sull'Oceano Pacifico.Continua a leggere

Convegno e festa per i 40 anni del Consar guidato da Veniero Rosetti - il Presidente camionista : Poi ci saranno spettacoli, la merenda per i bambini, la consegna delle borse di studio ai figli dei soci. Dopo l'aperitivo la cena, dalle 21:30 alle 23:30 spettacolo Mousikè e la voce di Valentina ...

Scontro tra pullman turisti e camion : un morto : Incidente tra un pullman e un mezzo pesante lungo l'autostrada A21 all'altezza di Manerbio in direzione Brescia. Il primo bilancio, reso noto dall'Areu - l'azienda regionale emergenza urgenza - parla ...

Incidenti : scontro tra pullman turisti e camion nel Bresciano - un morto : Milano, 14 set. (AdnKronos) - Incidente tra un pullman e un mezzo pesante lungo l'autostrada A21 all'altezza di Manerbio in direzione Brescia. Il primo bilancio, reso noto dall'Areu - l'azienda regionale emergenza urgenza - parla di una persona deceduta, un ricoverato in codice giallo all'ospedale d

Auto sbanda e si schianta contro un camion - muore un 47enne : Un uomo di 47 anni è morto, poco prima delle tredici di giovedì, in un incidente stradale avvenuto a Vanzaghello sulla strada che collega il paese al raccordo della statale 336 per Malpensa. Due i ...

Moto contro camion a Sanfré : morto centauro 63enne del paese vicino Bra : Gravissimo incidente stradale a Sanfrè in via circonvallazione poco dopo le 17,10. Un Motociclista si è scontrato contro un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bra, 118 e ...

Livorno. A 18 anni si schianta con lo scooter contro un camion - choc per la morte di Filippo : L'incidente mortale sulla via delle Sorgenti tra Livorno e Collesalvetti. Filippo stava rientrando a casa in sella al suo scooter, verso Nugola, dove abitava da una decina di anni con la famiglia: ma è finito contro un camion che trasporta un grosso manufatto.Continua a leggere

Ferrara - scontro fra 3 camion : chiusa autostrada A13/ Ultime notizie - 6 km di coda in direzione sud : Ferrara, scontro fra 3 camion: chiusa autostrada A13. Ultime notizie, 6 km di coda in direzione sud, rallentamenti anche in direzione nord, verso Padova, per i curiosi(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:30:00 GMT)