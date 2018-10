Il caffè è finito sulla tastiera? Nessun problema | ecco quelle che si possono lavare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 ottobre 2018) È successo e succede quasi a tutti, a casa o in ufficio: bere un, una tisana e magari anche sgranocchiare qualcosina nella propria postazione, giusto sopra alla. Una periferica essenziale per chi usa il computer e forse proprio per questo tra le più a rischio. Rovinarla è infatti un gioco da ragazzi, basta versare un po’ dicaldo tra i tasti, per danneggiarla irreparabilmente. Almeno con buona parte delle tastiere e fino a qualche anno fa. Sarà che l’ufficio diventa sempre di più una casa o viceversa, ma molti produttori hanno pensato di impermeabilizzare i propri dispositivi, e non potevano mancare le tastiere. Non possiamo che esserne felici. Non solo perché così anche i più distrattitranquillamente bere una bevanda preoccupandosi meno di versamenti accidentali, ma soprattutto perché ogni tanto possiamo pulirla con un panno e detergente liquido. O ...