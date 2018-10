Il 66% degli studenti delle scuole elementari in Giappone possiede un 3DS e lo usa come

eurogamer

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Il Nintendo 3DS è ancora vivo e vegeto e ci sono anche dei progetti in programma per il 2019. L'enorme tasso di adozione da parte del pubblicose è uno dei motivi principali per cui la grande N non ha "lasciato indietro" la piccola console dopo l'arrivo di Switch e un nuovo report aiuta a capire esattamente perché la portatile ha acora questo grande successo.riporta Destructoid, uno studio di MMD (Mobile Marketing Data Labo) afferma che il 66%inun 3DS. Lo studio stabilisce inoltre che la maggior parteusa il 3DSprincipale lettore musicale, è così diffuso infatti che lo usano per questo scopo più di ogni altra fascia d'età esaminata.Quanto emerso ha senso, poiché alcuni di questi bambini non hanno ancora accesso a un dispositivo mobile (la "forza" portatile predominante nella regione) e stanno ...