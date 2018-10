Ibrahimovic al Milan? Leonardo svela | “ci abbiamo pensato…”

Milan - Leonardo conferma interesse nei confronti di Ibrahimovic : ecco cosa ha detto : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Olympiacos, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, il direttore generale dell’area tecnica Leonardo si è espresso sul possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: “È legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto. Ci abbiamo fatto un pensierino quando siamo arrivati quest’estate, ha caratteristiche particolari, è ...

Milan - Leonardo : «Ibrahimovic ora è impossibile - ma ci avevamo pensato» : «Ibrahimovic è legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto, ma oggi non c'è nessuna possibilità». Così Leonardo, direttore generale del club rossonero, ha parlato a Sky Sport della clamorosa ipotesi del ritorno dello svedese. Le porte sono chiuse, il bomber gioca negli Usa ai Los Angeles Galaxy , ma ciò non vuole dire che il Milan non ci abbia pensato. «Quando siamo ...

Ibrahimovic al Milan - a volte ritornano : affare possibile a gennaio (RUMORS) : Zlatan Ibrahimovic compie oggi 37 anni e, stando alle ultime indiscrezioni, nella prossima sessione di Calciomercato che apre i battenti a gennaio potrebbe tornare in Italia. Il Milan starebbe infatti pensando al maturo attaccante svedese come uomo ideale in termini di classe, esperienza e rendimento nonostante l'eta' non più freschissima per rinforzare il reparto avanzato alla luce degli impegni nazionali ed internazionali della squadra ...

Milan - Gattuso : 'Higuain sta bene - Conti torna in campo. Su Ibrahimovic...' : Rino Gattuso , allenatore del Milan , ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Olympiacos: 'Sarà una gara molto impegnativa, sono stati più loro in Europa di noi negli ultimi anni. Sarà una partita difficile. Il Sassuolo? ...

Milan - Gattuso : 'Ibrahimovic protagonista a 37 anni - ma ora parlo dei miei' : Così il tecnico del Milan , Rino Gattuso, ai microfoni di Sky Sport 24 e alla vigilia del match di domani contro la formazione ateniese in Europa League. Con il Sassuolo è arrivata una vittoria ...

Milan - pazza idea Ibrahimovic a gennaio : ecco perchè si può… : idea Ibrahimovic- Il Milan strizza l’occhio ad Ibrahimovic e apre ad un clamoroso ritorno in rossonero dell’attaccante in vista della prossima sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato dai colleghi del “Corriere della Sera”, la nuova avventura in rossonero dell’attaccante svedese potrebbe realizzarsi sottotraccia come avvenuto per lo storico trasferimento di David Beckham. Un nuovo capitolo Ibrahimovic ...

L’Uomo del Giorno : Zlatan Ibrahimovic - grande goleador di Juve - Inter e Milan : Zlatan Ibrahimovic è nato a Malmö, 3 ottobre 1981) è un calciatore svedese, attaccante dei L.A. Galaxy. In carriera si è aggiudicato due campionati olandesi (2001-02 e 2003-04), una Coppa d’Olanda (2001-02) e una Supercoppa olandese (2002) con l’Ajax, tre campionati italiani consecutivi (dal 2006-07 al 2008-09) con l’Inter e uno (2010-11) con il Milan, due Supercoppe italiane (2006 e 2008) con l’Inter e una (2011) ...

Dudelange-Milan - Abate : 'Non li sottovalutiamo. Higuain simile a Ibrahimovic' : Poco prima dell'intervento in conferenza, il terzino rossonero aveva rilasciato un'intervista anche a Sky Sport . Si è così espresso in merito alla nuova proprietà: " Sono tutti milanisti fino al ...