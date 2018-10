I ' ghostbusters' del Giap Roma a Pescolanciano | indagini nel castello infestato

ghostbusters World : un nuovo video mostra le modalità multiplayer e storia del videogioco in AR ispirato a Pokémon Go : Da quando Pokémon Go, titolo sviluppato nel 2016 da Niantic, ha spinto i videogiocatori di tutto il mondo a scendere nelle strade per cacciare […] L'articolo Ghostbusters World: un nuovo video mostra le modalità multiplayer e storia del videogioco in AR ispirato a Pokémon Go proviene da TuttoAndroid.