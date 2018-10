I genitori di Regeni al Quirinale

La lettera dei genitori di Regeni : “Nessuno ce lo ridarà - ma diteci la verità sulla sua morte” : I genitori del ricercatore friulano ucciso al Cairo nel 2016 hanno incontrato il presidente della Repubblica Mattarella al quale hanno consegnato una lettera con la richiesta di fatti concreti per la ricerca della verità sulla scomparsa del 28enne.Continua a leggere

Noi - genitori di Giulio Regeni - senza verità da 32 mesi : Carissimo signor Presidente, oggi siamo qua, grazie alla Sua disponibilità e alla generosità di tanti cittadini italiani che ci sono stati vicini e che hanno voluto dimostrare in modo concreto il loro ...

Noi - genitori di Giulio Regeni - senza verità da 32 mesi : La lettera che il padre e la madre del ricercatore ucciso in Egitto hanno consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Mattarella incontra i genitori Regeni : 15.00 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, con la sorella Irene, accompagnati da Alessandra Ballerini, avvocato per i diritti umani. Con loro i partecipanti alla ciclostaffetta itinerante "a Roma per Giulio", iniziativa in bicicletta partita da Duino, (Trieste).