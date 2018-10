I cornetti Bauli | amati | odiati | ritirati dagli italiani

Blastingnews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Momento difficile per, una delle aziende italiane più importanti del settore dolciario e dei prodotti da forno. Fondata a Castel D'Azzano (VR) nel 1922,è balzata agli onori della cronaca per uno spiacevole inconveniente occorso a uno dei suoi prodotti di punta, il croissant. Lo scorso 3 ottobre il ministero della salute ha infatti ordinato il richiamo di un lotto di croissantal latte a lievitazione naturale. Nei suoi test il ministero ha rintracciato anomalie e la presenza di salmonella spp, cioè la formazione di batteri patogeni in grado di causare vomito, diarrea e abbassamento generale delle difese immunitarie. Il ministero fa sapere che le confezioni interessate sono quelle del lotto LA8312BR con data di scadenza fissata al 30/11/2018, aggiungendo che chiunque le abbia in casa può consegnarle al punto vendita dove è avvenuto l'acquisto. I più venduti: croissant e ...