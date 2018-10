I bartender romani di ‘freni e frizioni’ insieme a Jack Daniel’s al Bar Convent di Berlino

romadailynews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Roma – In occasione della nuova edizione del Bardi, la più importante fiera internazionale in Europa dedicata al mondo deling e del beverage di scena dall’8 al 10 ottobre,conferma la sua presenza con un’area dedicata ricca di iniziative e vetrina di tutta la sua Family of Brand. “Straight from the Distillery”, quella storica di Lynchburg (Tennessee), è il concept diche quest’anno caratterizzerà tutte le attività proposte nella sua area al Bar. Sarà l’occasione per far approfondire la conoscenza di un brand unico nel suo genere aiprovenienti da tutto il mondo, clienti e visitatori della fiera. In programma, nel corso delle tre giornate di apertura, tanti appuntamenti speciali dedicati anche alla mixology che vedranno all’opera i bar team di tre nazioni europee. Tra queste, anche l’Italia, che avrà dunque un ...