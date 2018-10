Huawei lancia la propria piattaforma Video - in abbonamento mensile a 4 - 99 euro : Per il catalogo della propria App, Huawei ha stretto accordi con alcuni dei principali player del mondo del cinema a livello mondiale e italiano, tra cui Sony Pictures Home Entertainment, Rai Com , ...

Come funziona Huawei Video? Link download e 3 mesi gratis di film e serie TV per tutti in questo modo : Cos'è Huawei Video? Chi ne può usufruire e cosa contiene? Del nuovo servizio del produttore cinese dal grande successo italiano ed europeo, avevamo già parlato nel mese di luglio. Ora la divisione nostrana del brand ha lanciato ufficialmente l'app pensata per offrire svariati benefit ai clienti, insieme ad una promozione che rende possibile fruire di contenuti gratis per un tempo davvero notevole, ossia 3 mesi. Una domanda alla volta: cos'è ...

Arriva in Italia Huawei Video - il Netflix della casa cinese : (Foto: Huawei) Da oggi al panorama Italiano dei Video in streaming da smartphone si aggiunge un nuovo giocatore: si tratta di Huawei, che ha appena annunciato l’arrivo sul nostro territorio di Huawei Video, un portale in esclusiva per gli smartphone Huawei e Honor che permette di accedere a un mondo di contenuti in due modi: un abbonamento da 4,99 euro al mese disattivabile in qualunque momento e un sistema di noleggio che permette di ...

Arriva Huawei Video : così l'azienda cinese si ispira a Netflix : Serie italiane e internazionali, web-series, film, cortometraggi, sport e documentari sempre nuovi verranno caricati ogni settimana e gli utenti avranno a disposizione contenuti in costante ...

Huawei presenta Huawei Video : tanti contenuti a 4 - 99€ al mese : Ormai tantissime aziende si stanno buttando sulle piattaforme streaming, seguendo l’onda del successo di Netflix, basti pensare anche ad Amazon con il suo Prime Video. Oggi si unisce a questo particolare club anche Huawei, che leggi di più...

Huawei Video arriva in Italia : ecco lo streaming di film - serie TV e altri contenuti secondo Huawei : Huawei Video è arrivato in Italia per smartphone e tablet Huawei e Honor: ecco quanto costa e cosa offre lo streaming Video di film e serie TV di Huawei. L'articolo Huawei Video arriva in Italia: ecco lo streaming di film, serie TV e altri contenuti secondo Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 compare in un video hands-on : Huawei Mate 20, atteso al debutto insieme al fratello Mate 20 Pro il prossimo 16 ottobre, è appena comparso in un breve video hands-on. L'articolo Huawei Mate 20 compare in un video hands-on proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Lite è all’IFA e lo abbiamo provato : davvero niente male (video anteprima) : Scopri Huawei Mate 20 Lite nella nostra video anteprima, il nuovo smartphone della famiglia Mate con Kirin 970 e caratteristiche tecniche di rilievo. L'articolo Huawei Mate 20 Lite è all’IFA e lo abbiamo provato: davvero niente male (video anteprima) proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Lite si presenta in un primo video hands-on : Per Huawei Mate 20 Lite è già arrivato il momento del primo video hands-on che ci permette di conoscere meglio il nuovo smartphone del colosso cinese L'articolo Huawei Mate 20 Lite si presenta in un primo video hands-on proviene da TuttoAndroid.

Huawei Video : la nuova piattaforma di streaming video presto anche in Italia : Quello dello streaming video è un settore dove la competizione non manca a colpi di abbonamenti, miliardi di visualizzazioni e contenuti originali che offrono agli utenti del web la possibilità di godere di ogni contenuto possibile direttamente dal proprio smartphone o tablet con qualsiasi risoluzione. E’ chiaro che in mercato del genere i principali esponenti siano colossi del calibro di Netflix e Amazon che da tempo mettono a ...

Huawei Video arriverà in Italia in autunno : film - serie TV e documentari a 4 - 99 euro : Huawei Video, il servizio di streaming Video di Huawei, arriverà ufficialmente in Italia ad autunno, ma è già disponibile in Beta. L'articolo Huawei Video arriverà in Italia in autunno: film, serie TV e documentari a 4,99 euro proviene da TuttoAndroid.