Hopman Cup – Sarà Federer vs Serena Williams | gironi | tennisti partecipanti e tutto

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Grande attesa per laCup 2018-2019, il torneo a cavallo fra i due anni che vedrà in campo ben 8 nazioni rappresentate da due coppie di giocatori: nello stesso girone la Svizzera die gli USA dipronto perCup, il torneo a squadre che si disputerà dal 29 dicembre al 5 gennaio, appena prima degli Australian Open (15 gennaio-25 gennaio 2019). Il particolare evento vedrà scontrarsi fra di loro 8 nazioni (Francia, Spagna, Germania, Australia, Gran Bretagna, Grecia, Svizzera, USA) rapresentate da due, un uomo e una donna. Ogni coppia dovrà sostenere 3 match: un singolare maschile, uno femmnile e un doppio misto. Tanta curiosità per la sfida del Gruppo B fra Svizzera e USA che metterà di fronte Roger(in coppia con Belinda Bencic) e(in coppia con Frances Tiafoe). Nel gruppo A da tenere d’occhio il duo ...