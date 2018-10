Harrow | Ioan Gruffud è un medico legale fan di Gary Cooper

tvzap.kataweb

(Di giovedì 4 ottobre 2018)è Danielun patologoche amae si muove sulle orme di illustri predecessori come Quincy o i colleghi di CSI: ma soprattutto è il personaggio cardine di, la nuova serie in onda su FoxCrime da venerdì 5 ottobre alle 21,00.è oramai una star del piccolo schermo dopo i successi di UnREAL o Liar, anche se è diventato famoso interpretando Reed Richards nei film dedicati a I Fantastici Quattro. Daniel, un patologo diverso dagli altri Danielè un cinefilo incallito e con i piedi sul lettino autoptico si proietta capolavori western – “non si disturba mai chi guarda Mezzogiorno di fuoco”, risponde seccato – che denotano la sua passione per i personaggi tosti che non si piegano mai e vanno avanti per la loro strada a qualsiasi costo. Lo sceriffo Kane (), star del capolavoro di Fred Zinneman, è l’idolo di ...