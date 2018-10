Hamilton | ' Io e Mercedes al top' Bottas | ' È come avessi vinto'

Mercedes blocca Bottas per far vincere Hamilton/ Video F1 - gelo a fine gara : “Giorno difficile per tutti” : Mercedes blocca Bottas per far vincere Hamilton, Video F1. gelo a fine gara: “Giorno difficile per tutti”, dice Toto Wolff. E infatti nessuno festeggia per la doppietta. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:45:00 GMT)