Halloween si festeggiava anche in Italia ma ce ne siamo dimenticati

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Sono in tanti, soprattutto i più piccoli, ad attendere con gioia l’arrivo di: una festa che secondo molti, non appartiene al vissuto storicono, bensì a quello americano. Proprio per questo, a detta di alcuni,non andrebbe festeggiata perché lontana anni luce dalla nostra cultura. Ma è davvero così? In realtà no, anzi questa festa è legata alle nelle nostre tradizioni fin dalle epoche passate. Armiamoci di una macchina del tempo immaginaria e torniamo indietro per capire come in realtà questa festività sia di fatto legata a noi più di quello che potremmo immaginare.è una festa irlandese molto antica che in passato veniva chiamata “Samhain”, ovvero “fine dell’estate” e segnava la chiusura della stagione estiva e l’inizio di quella invernale. Era dunque considerata come un momento in cui festeggiare l’inizio della “stagione morta”. Con il trascorrere ...