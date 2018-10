Hai una cartella esattoriale? Ecco come far pace con il Fisco

MotoGp – Marquez smentisce Jarvis : Marc su una Yamaha in THailandia [GALLERY] : Marc Marquez smentisce Lin Jarvis: lo spagnolo della Honda in sella ad una Yamaha in giro per Bangkok Marc Marquez è stato protagonista ieri di un evento a Bangkok, in vista del weekend di gara del Gp della Thailandia. Lo spagnolo della Honda ha girato per le strade della capitale thailandese vestito come se dovesse scendere in pista, con la sua tuta e il casco, guidando la sua moto, ma anche divertendosi alla guida del tipico tuk-tuk. I ...

Justin Bieber avrebbe chiamato “moglie” Hailey Baldwin durante una delle ultime uscite : Un altro indizio che siano già sposati The post Justin Bieber avrebbe chiamato “moglie” Hailey Baldwin durante una delle ultime uscite appeared first on News Mtv Italia.

Domenica Live - Lorenzo Crespi mostra i messaggi degli autori : «Sei stato spettacolare - Hai asfaltato la Cascella. E’ una testa di caz*o - è risaputo che è pazza» : Domenica Live Lorenzo Crespi è un fiume in piena. Ancora risentito per le offese ricevute da Karina Cascella a Domenica Live nel corso del dibattito sui vip caduti in miseria, l’attore non ha preso affatto bene la marea di critiche espressa contro di lui sui social. Oltre ad annunciare il suo allontanamento da ogni canale virtuale – cosa in realtà non avvenuta – Crespi ha risposto stizzito ai suoi follower che lo ritengono vittima di una ...

Perché Hai bisogno di una VPN e come scegliere quella giusta : Hai bisogno di una VPN, ancor di più se non sai cosa sia. Se pensi che nessuno possa osservarti mentre sei nella tranquillità della tua stanza ti stai sbagliando, sono in molti ad osservarti ed è per questo che dovresti utilizzare una Virtual Private Network. Perché hai bisogno di una VPN Su internet dovresti dare per scontato che ti stanno osservando, chi? Innanzitutto Google e Facebook, ma anche hacker, il tuo provider internet, tutti gli ...

Emma Marrone in ospedale a trovare una fan. Elena Santarelli la ringrazia : Hai un cuore grande - grazie”. Guarda il VIDEO di Emma : Emma Marrone torna in ospedale per regalare un sorriso ad una sua fan ed Elena Santarelli la ringrazia pubblicamente. La cantante salentina, infatti, L'articolo Emma Marrone in ospedale a trovare una fan. Elena Santarelli la ringrazia:Hai un cuore grande,grazie”. Guarda il VIDEO di Emma proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Perché Hai bisogno di una VPN e come scegliere quella giusta : Hai bisogno di una VPN, ancor di più se non sai cosa sia. Se pensi che nessuno possa osservarti mentre sei nella tranquillità della tua stanza ti stai sbagliando, sono in molti ad osservarti ed è per questo che dovresti utilizzare una Virtual Private Network. Perché hai bisogno di una VPN Su internet dovresti dare per scontato che ti stanno osservando, chi? Innanzitutto Google e Facebook, ma anche hacker, il tuo provider internet, tutti gli ...

Hai ancora queste lire a casa? Controlla - potrebbero valere una fortuna : Quando è arrivato l’euro hai deciso di conservare qualche lira per ricordo? Oppure hai ritrovato un sacchetto pieno di monete da 20, 50, 100? Potresti avere in casa un piccolo tesoro. Alcune monete del vecchio conio, ma anche una banconota in particolare, possono valere qualche migliaia di euro.”Premesso che rarità e conservazione sono i due parametri di riferimento”, come spiega all’Adnkronos Gabriele Tonello, esperto ...

Emma Stone : "Ho sofferto di crisi di panico. Quando Hai una sensibilità come la mia non è facile vivere" : L'attrice premio Oscar Emma Stone si è raccontata a Vanity Fair per parlare del suo nuovo progetto lavorativo "Maniac", serie Tv che la vede protagonista nell'affrontare problemi mentali e pesanti cure farmacologiche. Scavando a fondo nella personalità di Emma è emerso come la sua ipersensibilità le abbia fatto vivere la vita non sempre in maniera facile." A lungo l'ho considerato destabilizzante. Pensavo fosse un ...

Justin Bieber ha fatto una serenata ad Hailey Baldwin di fronte a Buckingham Palace a Londra : Adoriamo <3 The post Justin Bieber ha fatto una serenata ad Hailey Baldwin di fronte a Buckingham Palace a Londra appeared first on News Mtv Italia.

Pd dove vai se una cultura politica non ce l'Hai? : Rifondare il Partito Democratico che c'è, con le stesse, o quasi, persone e senza nessuna nuova strategia oppure fuoruscire da questo Pd e costruire un partito diverso con altre persone e con una nuova cultura politica? Se questo è il dilemma, va subito rilevato che, mentre è in corso una non troppo sotterranea campagna per l'elezione del prossimo segretario, nessuno dei due corni del dilemma è stato fatto oggetto di ...

Hailey Baldwin utilizza una crema idratante per il viso fatta con il suo stesso sangue : Tutto quello che devi sapere su Hailey Baldwin, la futura moglie di Justin Bieber Passiamo alla scienza alla base di questa incredibile crema: il plasma viene separato dal campione di sangue, ...

Asia Argento - fuori controllo : 'Hai 24 ore di tempo' - chi trascina in tribunale - siamo alla follia : Finisce nel peggiore dei modi l'amicizia 'femminista' di Asia Argento e Rose McGowan . Le due attrici si sono conosciute ai tempi dello scandalo #metoo , ed entrambe erano in prima fila sia contro ...

Clima - THailandia : nessuna intesa per la bozza sulle linee guida per l’attuazione dell’Accordo di Parigi : I delegati dei paesi membri delle Nazioni Unite, riuniti a Bangkok per una conferenza internazionale, non sono riusciti a raggiungere un’intesa riguardo una bozza delle linee guida per l’attuazione dell’Accordo di Parigi, siglato nel 2015. L’incontro di Bangkok aveva come obiettivo l’adozione di un testo da presentare alla conferenza Cop24 di Katowice, in Polonia, che si terrà a dicembre. A impedire il ...

Pro e contro la blockcHain nel mondo di Internet. Ernst & Young : una rivoluzione per le assicurazioni : beniamino pagliaro Quando uno dei padri di internet, Vint Cerf, ha twittato il 19 luglio un grafico con la parola blockchain, molti osservatori critici della 'catena di blocchi', il database ...