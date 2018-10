Guida autonoma - La Softbank si allea anche con la Toyota

Tecnologia : Toyota si lancia sulla Guida autonoma - “è la sfida del secolo” : Toyota si lancia sulle auto a guida autonoma annunciando una joint venture con Softbank, che verrà battezzata Monet (mobility network”) e punterà a sviluppare “nuovi servizi sulla mobilità“. L’obiettivo è iniziare la produzione per la metà del prossimo decennio, e realizzare sistemi di guida autonomia per vetture elettriche. Secondo il presidente di Toyota “è la sfida del secolo“. Oltre al trasporto ...

Guida autonoma - Honda si allea con General Motors : La Honda ha siglato un accordo per unire le forze con la General Motors per sviluppare le tecnologie per la Guida autonoma. L'alleanza prevede, in particolare, che la Casa nipponica investa 2,75 miliardi di dollari nella Cruise, la divisione per i veicoli senza conducente del gruppo statunitense che ha recentemente visto l'ingresso nel capitale di un'altra grande realtà giapponese, il colosso dell'high-tech Softbank.Honda avrà il 5,7% di Cruise. ...

GM : dopo SoftBank - anche Honda unisce le forze nella Guida autonoma : Fiat Chrysler Automobiles e Waymo, divisione di Alphabet, lavorano da tempo insieme per il lancio, già testato, del primo servizio al mondo di taxi a guida autonoma, con minivan Chrysler Pacifica,.

Bosch Rexroth fornirà due simulatori di Guida autonoma al Gruppo BMW : Bosch Rexroth ha firmato un contratto con il Gruppo BMW per la consegna di due simulatori avanzati che incorporano le piattaforme mobili di Bosch Rexroth. I simulatori saranno utilizzati per testare soluzioni di guida autonoma e la dinamica dei veicoli Bosch Rexroth fornirà a BMW Group due simulatori di guida, come da contratto firmato a gennaio 2018. I simulatori saranno basati sui più avanzati sistemi di movimento Rexroth. Consentiranno ...

Tecnologia : Bosch Rexroth fornirà due simulatori di Guida autonoma al Gruppo BMW : Bosch Rexroth fornirà a BMW Group due simulatori di guida, come da contratto firmato a gennaio 2018. I simulatori saranno basati sui più avanzati sistemi di movimento Rexroth. Consentiranno al Gruppo BMW di sviluppare e testare soluzioni di guida autonome e le prestazioni dinamiche del veicolo. I due sistemi saranno consegnati nel 2020. La piattaforma mobile ad alta fedeltà consta di un esapode ad alte performance con tavola yaw rotante, montato ...

Il Gruppo Renault ha svelato il concept AEX per reinventare il tempo trascorso a bordo dei futuri veicoli a Guida autonoma : I team di Challenges, Sciences et Avenir, La Recherche, Historia e L'Histoire hanno creato un complesso di programmi originali e accattivanti che parlano di economia, scienza e storia e che ...

Elkann : “Puntiamo su Guida autonoma e auto verdi - le 500 green saranno prodotte in Italia” : Un pensiero per Sergio Marchionne prima di iniziare il suo intervento, una citazione del trisnonno, il senatore Agnelli, per chiudere. John Elkann parla del futuro delle quattro ruote al Museo dell’auto di Torino e, di fronte al presidente della federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro Antonio D’Amato, illustra le strategie di Fiat Chrysler e...

Auto a Guida autonoma a rischio con la neve e il fango : Le Auto Autonome per essere davvero tali devono fare i conti con un imprevisto, anzi due: neve e fango. Una recente relazione del World Economic Forum e di Boston Consulting Group afferma infatti che le condizioni meteo possono influenzare e compromettere il corretto funzionamento dei sensori e degli altri sistemi che sono alla base del sistema di gestione delle Auto senza guidatore. ”La neve non altera solo la trazione delle ruote sulla ...

ARM Cortex-A76AE - un chip per la Guida autonoma - : Tra le realtà impegnate per la definizione di quella che sarà l'era della guida autonoma non ci sono solo grandi nomi tradizionalmente appartenenti al mondo delle quattro ruote e le realtà al lavoro sullo sviluppo di algoritmi e software self-driving, ma anche i chipmaker. Per far sì che i veicoli possano elaborare una mole enorme di informazioni in ...

