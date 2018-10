lanuovariviera

: ULTIM'ORA: Gru pericolosa, chiude la strada che porta ad Acquaviva - lanuovariviera : ULTIM'ORA: Gru pericolosa, chiude la strada che porta ad Acquaviva -

(Di giovedì 4 ottobre 2018)PICENA Causa pericolo per una gru da verificare, adPicena sarà interrotto, per le prossime ore, il transito lungo Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, dall'incrocio con Via Aversa, ...