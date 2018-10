Grey’s Anatomy 15×04 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

La fine di Grey’s Anatomy è già stata scritta 6 volte - ma Shonda Rhimes ha cambiato idea : La fine di Grey's Anatomy sembra ormai vicina: la sorte del medical drama è inestricabilmente legata alla permanenza nel cast della protagonista Ellen Pompeo, che ha un contratto in scadenza nel 2020 e ha recentemente parlato di "voglia di cambiamento". Secondo l'attrice, in quattordici stagioni di Grey's Anatomy, con una quindicesima appena iniziata, sono state raccontate tutte le storie possibili e non resta molto altro da approfondire. Una ...

Cast e personaggi di Under Pressure - su Sky Atlantic dal 3 ottobre arriva l’antitesi di Grey’s Anatomy : Cast e personaggi di Under Pressure debuttano stasera, 3 ottobre su Sky Atlantic. La nuova serie tv arriva direttamente dal Brasile: si tratta di un medical drama ambientato all'interno di un caotico pronto soccorso di Rio de Janeiro. Attraverso i casi medici, scopriremo le complicate vite dello staff, composto da medici e infermieri che ogni giorno si trovano a lottare su un campo di battaglia al fine di salvare i loro pazienti. Under Pressure ...

April e Arizona fuori da Grey’s Anatomy per sovraffollamento : “Troppi personaggi ingestibili” : Lo shock di sapere April e Arizona fuori da Grey's Anatomy dopo circa dieci anni di permanenza nel medical drama non è stato ancora superato dai fan della serie, appena tornata in onda su ABC negli Stati Uniti. Sommersa dalle critiche per la scelta di non rinnovare i contratti delle interpreti Sarah Drew e Jessica Capshaw, facendo uscire di scena i personaggi di April e Arizona, la showrunner Krista Vernoff continua a difendere le sue scelte ...

Il nuovo amore di Meredith in Grey’s Anatomy 15 non è un ripiego come Nathan : “Derek sarà sempre con lei” : L'hanno chiamata la stagione dell'amore per la volontà di rimettere al centro della trama i sentimenti e a questo scopo il nuovo amore di Meredith in Grey's Anatomy 15, il primo dopo la morte di Derek, arriverà a movimentare le vicende sentimentali della protagonista nel corso dei prossimi episodi. La première di Grey's Anatomy 15, che ha debuttato il 27 settembre negli Stati Uniti con un doppio episodio, è stata tutta incentrata ...

Grey’s Anatomy finirà nel 2020 con l’addio di Ellen Pompeo? Parla la showrunner Krista Vernoff : Con le dichiarazioni di Ellen Pompeo sulla ricerca di un cambiamento dopo 15 anni nei panni di Meredith Grey, l'idea che Grey's Anatomy finirà nel 2020 al termine del contratto dell'attrice con ABC e Shondaland è diventata un'ipotesi molto realistica. Finora non era mai stato tracciato un orizzonte temporale per il futuro di Grey's Anatomy, ma le parole della Pompeo, che si è detta pronta a cambiare dopo aver raccontato tutte le storie ...

Grey’s Anatomy 15×03 : trama - anticipazioni - promo - spoiler : Grey’s Anatomy 15×03 Gut Feeling va in onda giovedì 4 ottobre 2018 sulla ABC americana. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #GREYSAnatomy Grey’s Anatomy 15×03: trama e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15×03 si intitola Gut Feeling, ispirato all’omonimo brano di DEVO. L’emittente televisiva ha ...

Première tiepida per Grey’s Anatomy 15 - primi due episodi all’insegna dell’amore ricercato o trovato (video) : Rispetto alle altre Première della serie, quella di Grey's Anatomy 15 è parsa piuttosto tiepida, quasi noiosa. Un primo appuntamento poco "drama" e molto "medical" visto che ampio spazio è stato dedicato ai casi medici dei due episodi, che pure sono stati meno appassionanti che in passato. A dare l'avvio alla Première è però il filo conduttore della nuova stagione, la ricerca dell'amore per Meredith: la Grey sogna di porre fine alla sua lunga ...

Sara Ramirez vuole riportare Callie in Grey’s Anatomy e sfida ABC : “Nessun problema a tornare nella serie” : L'addio a Callie in Grey's Anatomy al termine della dodicesima stagione non è mai parso definitivo e le nuove dichiarazioni di Sara Ramirez confermano la disponibilità dell'attrice a riprendere, anche solo come guest star, il suo ruolo nel medical drama di Shonda Rhimes. La scorsa estate era stata proprio la creatrice della serie a spiegare che avrebbe voluto riportare Sara Ramirez nel cast, aggiungendo però che il suo attuale impegno come ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×01 e video dalla première col primo incontro tra Teddy - Owen e Amelia : Grey's Anatomy 15x01 entrerà subito nel vivo del triangolo tra Teddy, Owen e Amelia: sin dal primo incontro in ospedale con Hunt, infatti, la Altman si ritroverà di fronte anche la sua ex moglie con cui sta ricucendo i rapporti. E così si andrà delineando una delle storyline portanti della stagione, che vedrà Teddy confessare a Owen di essere incinta di suo figlio. A mostrarlo è il primo sneak peek dalla première Grey's Anatomy 15x01, dal ...

Grey’s Anatomy 15×02 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 15×02 Broken Together va in onda giovedì 27 settembre 2018 sulla ABC americana. Infatti il medical drama di Shonda Rhimes torna con una speciale premiere di quasi due ore in cui saranno trasmessi i primi due episodi della 15esima stagione. Di seguito trama, anticipazioni e promo. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Grey’s Anatomy 15×02: trama, anticipazioni e SPOILER L’episodio ...

Grey’s Anatomy 15×01 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 15×01 va in onda sulla ABC americana giovedì 27 settembre 2018. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la quindicesima stagione e una doppia premiere di quasi due ore. Di seguito trama, anticipazioni e promo. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. SCOPRI TUTTO SU #GREYSAnatomy Grey’s Anatomy 15×01: trama, anticipazioni e SPOILER La premiere di Grey’s Anatomy 15 andrà in onda sulla ...

In Grey’s Anatomy 15 le famiglie di Alex e Jo tra genitori e altri parenti - le anticipazioni di Camilla Luddington : Dopo aver finalmente mostrato per la prima volta in 14 stagioni la madre di Alex, Grey's Anatomy 15 porterà in scena anche i genitori di Jo Wilson. La nuova stagione del medical drama di ABC, in partenza il 27 settembre negli Stati Uniti e in arrivo in Italia il 29 ottobre su FoxLife, entrerà ulteriormente nelle dinamiche familiari dei neosposi, convolati a nozze dopo più di un imprevisto nell'ultimo season finale. Ad anticipare l'arrivo ...

Grey’s Anatomy - la fine si avvicina (parola di Ellen Pompeo) - ma prima arriva l’amore per Meredith : L’attesa per la quindicesima stagione di Grey’s Anatomy è ormai alle stelle, poiché negli Stati Uniti la doppia premiere è prevista per giovedì 27 settembre, mentre in Italia bisogna aspettare fino al prossimo 29 ottobre per la messa in onda su Fox. A gettare un’ombra sulla gioia dei fan ci ha pensato Ellen Pompeo, facendo intendere che la fine dell’intera serie potrebbe essere vicina. Grey’s Anatomy, la fine è ...