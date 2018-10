Grecia | ministro della Difesa annuncia apertura di un centro di addestramento NATO

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro lascia l'Ecofin in anticipo : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con il...

Juncker : 'Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia'. Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va ... : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra', aveva detto in precedenza il ministro dell'Economia, invitando i partner europei a stare 'tranquilli' e ...

Juncker : 'Rigidi con Italia o fine euro Non vorrei una crisi come in Grecia' Tria : pochi paesi rispettano il patto Il ministro non partecipa ... : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra', aveva detto in precedenza il ministro dell'Economia, invitando i partner europei a stare 'tranquilli' e ...

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va all'Ecofin e torna a Roma : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il...

Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo : Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo. La decisione è stata presa dopo l’uscita dal piano di salvataggio deciso otto anni fa con i creditori internazionali e in vista del 2019 quando, al termine The post Il primo ministro della Grecia Alexis Tsipras ha deciso un rimpasto di governo appeared first on Il Post.

Grecia : ministro Economia Dragasakis - fine era memorandum è passaggio storico per il paese : "Dobbiamo sfruttare questa opportunità e guarire le ferite della crisi e dell'austerità e proteggere la società dalle probabili crisi future", ha sottolineato il ministro dell'Economia. "La fine del ...

Grecia - dopo gli incendi si dimette ministro della Protezione civile : Si sapeva che gli incendi in Grecia non avrebbero avuto solo disastrose conseguenze sulla popolazione, ma anche degli effetti sul governo di Alexis Tsipras. E così cadono le prime teste. La prima è quella del ministro per la Protezione civile, Nikos Toskas. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro il quale ha accettato le dimissioni. Subito dopo gli incendi, Toskas aveva già offerto al premier le proprie dimissioni, ma Tsipras aveva negato, ...

Grecia : viceministro Economia Charitsis - governo combatterà abusivismo edilizio : Atene, 31 lug 10:56 - , Agenzia Nova, - Il governo greco è pronto a combattere l'abusivismo edilizio nel paese. Lo ha dichiarato il viceministro dell'Economia ellenico Alexis Charitsis,... , Gra,

Grecia - il primo ministro Tsipras si reca sui luoghi della tragedia : Il primo ministro greco Alexis Tsipras è arrivato ieri sui luoghi della tragedia degli spietati incendi che hanno messo in ginocchio l'antica regione dell'Attica. Il bilancio delle vittime è salito in ...

Grecia : ministro Difesa Kammenos difende governo su gestione emergenza incendi : "Non riesco a pensare a nessuna altra crisi in cui il primo ministro si sia assunto la responsabilità politica , per la tragedia, ", ha detto Kammenos in riferimento all'assunzione di responsabilità ...