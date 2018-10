Grande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 4 ottobre 2018 | In diretta dalle ore 16 | 05

Tante promesse - pochi soldi. Manovra da "Grande fratello" : Il lavoro del ministro dell'Economia Giovanni Tria è solo all'inizio. Deve convincere l'Europa. Ieri è riuscito a imporre uno stop ai vicepremier e leader della maggioranza Luigi Di Maio e Matteo ...

Francesco Monte/ “Non voglio passare per vittima…” - poi si parla di un grande dolore (Grande Fratello Vip 201) : Francesco Monte ha avuto modo di confrontarsi con Martina e Stefano, svelando le sue ultime sensazioni: “Ho sempre paura di essere giudicato, non voglio essere vittima...".(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 06:06:00 GMT)

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip/ Tante polemiche - ma qualcuno la difende : “Rispetto la sua volontà!” : L’ingresso di Lory Del Santo nella Casa del Grande Fratello Vip, ha destato Tante preoccupazioni. Per lei, anche lo scalpore di chi non comprende la decisione di rimettersi in gioco.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 05:55:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte - tra sconforto e ricordi : "L'ultimo anno ha stravolto la mia vita" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni e news: Francesco Monte si racconta ai compagni d'avventura e torna a parlare di Cecilia Rodriguez e non solo...(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 03:05:00 GMT)

Mai Dire Grande Fratello Vip | puntata 3 ottobre 2018 | Diretta : -[live_placement] prosegui la letturaMai Dire Grande Fratello Vip | puntata 3 ottobre 2018 | Diretta pubblicato su TVBlog.it 04 ottobre 2018 00:50.

Grande Fratello Vip - Valerio Merola fuori controllo : 'C*** - pezzo di m***' - esplosione di rabbia in diretta : Tutti contro Valerio Merola al Grande Fratello Vip . Volano insulti nella casa del reality di Canale 5 e il motivo, dopo appena una settimana, è già la spesa. I coinquilini accusano il Merolone di non ...

Lite al Grande Fratello Vip : Valerio Merola sbotta contro Battista ed Elia : Il buonismo dei primi giorni all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 è solo un lontano ricordo. Dopo la diretta di lunedì 1° ottobre, infatti, gli equilibri tra alcuni concorrenti sono venuti meno, sfociando in vere e proprie liti. Protagonista indiscusso di tali diverbi è stato Valerio Merola, che ha trovato più di qualche argomento di discussione con gli altri compagni della Caverna. Il primo ad essere preso di mira è stato ...

Mai Dire Grande Fratello Vip - la Gialappa's Band ritorna in seconda serata su Italia 1 : ritorna Mai Dire GF Vip, in compagnia della Gialappa's Band. Dopo il successo dello scorso anno, torna lo storico programma nato nel 2000 in concomitanza con il primo Grande Fratello. Con filmati inediti, Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto prenderanno di mira gli inquilini della Casa di Cinecittà. Quali saranno i concorrenti più bersagliati dell'edizione vip dall'irriverente trio?Mai Dire GF Vip è un programma scritto dalla ...

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona si fa ridere in faccia da tutti : 'Ma che...' - la ridicolizzano : Nella Caverna del Grande Fratello Vip continuano le lezioni di slang giovanile per trasformare la Marchesa d'Aragona in una del popolo. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 ottobre, Giulia Salemi , ...

Grande Fratello Vip - incontro hot? «Francesco Monte beccato sotto le lenzuola con l'amico...» : di Emiliana Costa Il Grande Fratello Vip si fa hot? Nelle ultime ore si sarebbero rincorse voci su alcuni 'movimenti sospetti' sotto le lenzuola, nella casa più spiata d'Italia. Durante una diretta su ...

Rebecca De Pasquale - ex del Grande Fratello : 'Lavoro solo un giorno a settimana come colf' : Rebecca De Pasquale aveva lanciato un disperato appello oltre un anno fa perché, dopo aver partecipato come concorrente al Grande Fratello 14, era rimasta senza lavoro e senza soldi. Prima di entrare nella Casa più spiata e famosa d'Italia lavorava come corista al Teatro Verdi di Firenze. Dopo il GF era finita sul lastrico, come aveva confessato lei stessa al settimanale di gossip Nuovo Tv, proponendosi anche per cambiare anche i pannoloni agli ...

“Non so se…”. Lory Del Santo - confessione choc al Grande Fratello Vip : strazio assoluto dopo il dramma : Al Grande Fratello Vip 3 Lory Del Santo ricorda il figlio Loren, suicidatosi un mese fa. E lo fa parlando a lungo di lui. Proprio per ‘elaborare’ il lutto, come dichiarato in studio lunedì sera ai microfoni di Alfonso Signorini e Ilary Blasi. Ma le rivelazioni ‘clamorose’ vengono fatte sul padre di Loren. Ma andiamo con ordine: all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3, dopo il suo ingresso, Lory Del Santo ha ...

“Pezzo di m…..”. Insulti pesantissimi al Grande Fratello Vip 3 : lite furiosa. Cosa sta succedendo : Grande Fratello Vip 3 Valerio Merola litiga con Maurizio Battista. E tra i due volano parole grosse. È durato giusto il tempo di una settimana l’idillo all’interno della casa più spiata d’Italia. Come spesso accade, però, subito dopo le prime nomination – con l’introduzione di quelle palesi a maggior ragione – ecco che gli equilibri interni iniziano a vacillare e a qualcuno saltano i nervi. Come nel caso di ...

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi rimprovera i palestrati : “è una malattia”. Ma non aveva capito niente : GF Vip 3 - Eleonora Giorgi Nella casa del Grande Fratello Vip si può discutere anche per la suddivisione delle uova: lo sa bene Eleonora Giorgi, responsabile di un litigio sorto qualche ora fa nella casa di Cinecittà. Tutto è partito quando i concorrenti, di comune accordo, hanno deciso di comprare sei uova a testa per tutta la settimana: dopo aver sottolineato che lui non ne avrebbe mai mangiato così tante, lo chef Andrea Mainardi ha proposto ...