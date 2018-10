GRANDE FRATELLO VIP 2018 Lory Del Santo | grazie per avermi accettata con i miei

Lisa Fusco eliminata dal GRANDE FRATELLO Vip per la D’Urso? Il gossip : GF Vip, Lisa Fusco: “Mi hanno fatta fuori per punire l’amicizia con Barbara D’Urso” Con suo Grande stupore, Lisa Fusco, frizzante soubrette napoletana, è stata la prima eliminata del GF Vip 3. Un’eliminazione che ha destato la meraviglia di tutto il pubblico e che la Fusco fatica ancora a digerire. Infatti, una volta varcata per […] L'articolo Lisa Fusco eliminata dal Grande Fratello Vip per la D’Urso? ...

Valerio Merola - storia drammatica raccontata al GRANDE FRATELLO Vip 3 : Valerio Merola racconta la sua storia al GF VIP 2018 Valerio Merola ha raccontato una storia al Grande Fratello Vip 3 che non è passata di certo inascoltata. Il conduttore televisivo ha aperto il suo cuore e ha spiegato che, nella sua vita, quello che conta di più è la famiglia. A lui manca tanto […] L'articolo Valerio Merola, storia drammatica raccontata al Grande Fratello Vip 3 proviene da Gossip e Tv.

Nuovo concorrente del GRANDE FRATELLO VIP 2018 : un uomo o una donna? : Il Nuovo concorrente del GF VIP 2018: i nomi in lista per la prossima puntata Chi sarà il Nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2018? Anche la prossima settimana potremmo assistere a un altro ingresso: Lory Del Santo non sarà quindi l’ultima a essere entrata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Stanno circolando diversi nomi […] L'articolo Nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2018: un uomo o una donna? ...

GRANDE FRATELLO Vip 3 | Daytime | Puntata 4 ottobre 2018 : ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - Daniele Bossari difende Lory Del Santo : Lory Del Santo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 3 e la sua scelta ha spaccato l'opinione pubblica. La sua decisione di partecipare al reality dopo la morte di suo figlio Loren da molti è stata criticata aprendo un dibattito che ha invaso tanto le trasmissioni tv quanto i social. Il vincitore della scorsa edizione del Gf Vip, oggi opinionista del programma, Daniele Bossari ha però difeso Lory. Sulle pagine del settimanale Chi, ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - allarme a Cologno Monzese : ecco perché il reality perde pubblico : allarme rosso a Cologno Monzese per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. “Cosa non funziona?” è la domanda che si pongono nei corridoi guardando i numeri che non lasciano molti dubbi. Confrontando le prime due puntate della terza edizione vip del reality e quelle dello scorso anno si nota una differenza di oltre 1.126.000 telespettatori e il 4,19% di share. Una piccola fuga che non sancisce il flop ma porta a delle riflessioni ...

GRANDE FRATELLO Vip 3 | Daytime | Puntata 4 ottobre 2018 | In diretta : [live_placement] Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 4 ottobre 2018 | In diretta pubblicato su ...

GRANDE FRATELLO 16 - la sorella di Lisa Fusco fra i concorrenti? : La produzione del Grande Fratello è una macchina da guerra senza fine. Nonostante la versione vip del reality show sia iniziata da meno di 2 settimane, Barbara d'Urso (confermata alla conduzione della sedicesima edizione) è già al lavoro per la scelta dei concorrenti che andranno a comporre la rosa degli inqulini per la versione nip del reality show, di ritorno in primavera su Canale 5.Fra coloro che potrebbero aprire la porta rossa della ...

LORY DEL SANTO AL GRANDE FRATELLO VIP/ "Il padre di Loren? Non so se sa della sua morte" : L’ingresso di LORY Del SANTO nella Casa del GRANDE FRATELLO Vip, ha destato tante preoccupazioni. Per lei, anche lo scalpore di chi non comprende la decisione di rimettersi in gioco.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 13:40:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip - Lisa Fusco : 'Perché mi hanno eliminata?'. Tira in ballo Barbara D'Urso - caos a Mediaset : Sono pronta anche all'uscita definitiva dal mondo della tv. Il Gf Vip era il mio sogno, ma a questo punto rinuncerò per sempre alla tv!'. Ce ne faremo una ragione.

Choc al GRANDE FRATELLO Vip. Merola : “Quel male che ho dentro..”. Lo ha raccontato senza alcuna vergogna : Rivelazioni Choc al Grande Fratello Vip. Durante un faccia a faccia molto acceso con Fabio Basile, Valerio Merola, fumando nervosamente il sigaro, si sfoga lasciando tutti a bocca aperta. Quello che tutti chiamano “Merolone” rivela a tutti i suoi problemi interiori che gli provocano molto turbamento. “Tanto sono forte quanto sono fragile nei sentimenti- ammette senza vergogna – io ci sto proprio male quando vedo una ...

GRANDE FRATELLO Vip - scoppia lite furiosa nella Casa : «Sei un pezzo di m***». Ecco cosa sta succedendo : Grande Fratello Vip e la prima lite furiosa nella Casa. A poco più di una settimana dall'inizio del reality escono allo scoperto i primi dissapori. E uno dei concorrenti non le avrebbe...

Povia : "Giudice di X Factor? Magari! Ho rifiutato l'Isola per tre volte. Il GRANDE FRATELLO è per teleritardati" : Povia torna a tuonare contro la televisione. Il cantautore è intervenuto ai microfoni della trasmissione L'Italia S'è Desta, in onda su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università Niccolò Cusano.Durante la chiacchierata il controverso artista - vincitore del Festival di Sanremo 2006 con il brano Vorrei Avere Il Becco - ha discettato in merito a politica, attualità ed economia, esponendo le sue idee spesso al centro di polemiche. Non ...

GRANDE FRATELLO Vip - Francesco Monte e la dichiarazione a Cecilia Rodriguez : "Le cose che amo di lei non sono cambiate" : L'ex naufrago, a colloquio con gli altri inquilini, sembra giungere a importanti conclusioni sulla sua ex fidanzata.