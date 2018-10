Graduatorie di istituto ATA e docenti 2017 19 | i controlli da parte delle scuole

Contratti a tempo determinato da Gae e supplenze dalle Graduatorie d’Istituto : I posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo verranno utilizzati da Gae e , in un secondo momento, dalle Graduatorie d'Istituto L'articolo Contratti a tempo determinato da Gae e supplenze dalle Graduatorie d’Istituto proviene da Scuolainforma.

Scuola - da oggi pubblicazione Graduatorie istituto docenti prima fascia : A partire da oggi, lunedì 3 settembre, le scuole dovrebbero riuscire ad utilizzare la prima fascia delle graduatorie di istituto docenti valida per l’anno scolastico 2018/2019. Le istituzioni scolastiche, pertanto, potranno procedere alla nomina dei docenti che presteranno servizio come supplenti, tenendo fede, quindi, a quanto contenuto nel contratto. Le graduatorie di istituto di prima fascia, a differenza di quelle di ...

Scuola - Miur nuovamente sconfitto : riammesso docente musicista jazz nelle Graduatorie di istituto : Comunicato Studio Esposito/Santonicola. Aperto un nuovo filone giudiziario dinanzi alla Magistratura del Lavoro. Il Tribunale di Nocera Inferiore riammette un docente “musicista jazz”, in possesso di diploma in strumento jazz, nelle graduatorie di istituto dalle quali era stato ingiustamente depennato. Diplomati jazz esclusi dalle graduatorie di istituto Il giudice del lavoro di Nocera Inferiore, Dottoressa Raffaella Caporale, in data 31 ...

Scuola - Miur nuovamente sconfitto : riammesso docente musicista jazz nelle Graduatorie istituto : Comunicato Studio Esposito/Santonicola. Aperto un nuovo filone giudiziario dinanzi alla Magistratura del Lavoro. Il Tribunale di Nocera Inferiore riammette un docente “musicista jazz”, in possesso di diploma in strumento jazz, nelle graduatorie di istituto dalle quali era stato ingiustamente depennato. Diplomati jazz esclusi dalle graduatorie di istituto Il giudice del lavoro di Nocera Inferiore, Dottoressa Raffaella Caporale, in data 31 ...

Scuola - aggiornamento Graduatorie istituto docenti : via alle domande su Istanze online : Il Ministero dell’Istruzione ha riaperto i termini per gli insegnanti interessati all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto, che hanno conseguito il titolo di abilitazione otre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie (24/06/2017) ed entro il 1° agosto 2018, al fine del loro collocamento in un elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia. Via […] L'articolo ...

Graduatorie di istituto - da oggi scelta sedi/ Ultime notizie : nota Miur e scadenza invio modello A5 : Graduatorie di istituto, da oggi scelta sedi per i docenti: nota Miur, informazioni e scadenza invio del modello A5. Cosa regolamenta il decreto e le Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 18:53:00 GMT)