Gp Thailandia | Rossi | ' Difficile mantenere la terza posizione'

MotoGp Thailandia - Rossi : «Incognita meteo - faremo del nostro meglio» : BURIRAM - Tutto pronto per il weekend di gara in Thailandia: 'Sembra che passiamo più tempo in questa parte del mondo, anche perché la passione da queste parti è importante e sarà interessante gareggiare per la prima volta in Thailandia', ha detto Valentino Rossi in conferenza stampa. 'Possiamo dire sulla carta ...

Thailandia MotoGP - Dovizioso : 'Temo il caldo'. Rossi : 'Finora terzo è buono' : La misteriosa Thailandia e la volata per il titolo della MotoGP. La classe regina sbarca sulla nuova pista di Buriram dove nel fine settimana si disputa la quintultima prova del campionato. Marc ...

Valentino Rossi - GP Thailandia 2018 : “Sarà dura ma ci proverò. Chiudere la stagione al terzo posto? Molto difficile” : Valentino Rossi è pronto per affrontare il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Buriram. Il Dottore debutterà così su un un nuovo circuito anche se le sensazioni della vigilia non sono delle migliori: la Yamaha è sempre più in crisi e il nove Campione del Mondo dovrà cercare una nuova magia per provare ad arrivare nelle posizioni di vertice, un’impresa che sembra Molto difficile vista ...

MotoGp – Valentino Rossi arriva in Thailandia : che accoglienza per il Dottore [GALLERY] : Un’accoglienza calorosissima per Valentino Rossi in Thailandia: le foto dell’arrivo del Dottore in aeroporto Inizia ufficialmente domani il weekend di gara del Gp di Thailandia, ma i piloti sono già in giro in terra thailandese per presenziare a diversi eventi organizzati dai rispettivi team. Valentino Rossi è approdato ieri all’aeroporto di Buriram, dove ha ricevuto una calorosissima accoglienza. Regali caratteristici ...

Valentino Rossi - GP Thailandia 2018 : “Non è uno dei miei circuiti preferiti ma l’obiettivo resta il podio” : Tutto pronto per un nuovo week-end appassionante per quanto riguarda il Motomondiale 2018. Dal 5 al 7 ottobre si vola in terra asiatica, precisamente in Thailandia, sul nuovo circuito di Buriram, testato per la prima volta nelle prove di febbraio. Chi vuole tornare a dare spettacolo è Valentino Rossi: il Dottore sta attraversando un momento davvero negativo e vuole rialzarsi proprio con la trasferta asiatico-oceanica anche se le caratteristiche ...

MotoGp – Valentino Rossi verso la Thailandia : le parole del Dottore alla vigilai della gara di Buriram : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del nuovo appuntamento della MotoGp: le parole del Dottore in vista del Gp della Thailandia E’ tutto pronto sul circuito di Buriram per il nuovissimo appuntamento della MotoGp, inserito nel calendario a partire proprio dalla stagione 2018, attualmente in corso. I piloti sono in viaggio in vista del nuovo Gp della Thailandia, che si disputerà domenica. AFP/LaPresse In attesa di scoprire ...