Gossip | Belen Rodriguez conferma la rottura con Iannone ma precisa | ' Non faccio le corna'

Mattino Cinque - bomba di Gossip su Belen Rodriguez e Fabrizio Corona : secondo Federica Panicucci... : Tornati single nello stesso momento, in molti scommettono su un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona . L'argomento è stato discusso nella puntata odierna, giovedì 4 ottobre, di ...

Belen Rodriguez fermata dalla polizia/ Lei non replica e sul web scoppia un nuovo Gossip su De Martino : Belen Rodriguez è stata beccata in atteggiamenti non troppo convenzionali. In stile “single a caccia”, la showgirl argentina dopo la fine della sua relazione d’amore con Andrea Iannone...(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:02:00 GMT)

Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio - lite a causa di Belen? ll Gossip impazza : Gilda e Stefano, un rapporto speciale dopo Belen Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati il ballerino di Amici di Maria De Filippi, poi inviato dell’Isola dei Famosi, è stato sempre associato alla bellissima Gilda D’Ambrosio. I giornali ci avevano visto giusto perché poi fu lo stesso Stefano a parlare del […] L'articolo Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio, lite a causa di Belen? ll gossip impazza ...

Belen ultimi Gossip : cosa sta succedendo nella vita privata della Rodriguez : News e gossip su Belen Rodriguez: le novità dopo la fine con il fidanzato Andrea Iannone Da quando ha lasciato Andrea Iannone, Belen Rodriguez è tornata ad essere la regina del gossip. E sì, perchè oggi la showgirl è di nuovo single e i paparazzi sono tornati ad interessarsi con una certa insistenza della sua […] L'articolo Belen ultimi gossip: cosa sta succedendo nella vita privata della Rodriguez proviene da gossip e Tv.

Iannone difende Belen : “Basta Gossip - lei è una seria” : La storia fra Iannone e Belen è giunta al capolinea, ma il pilota di Moto Gp continua a difendere la showgirl dai gossip. L’ultimo, arrivato a pochi giorni dalla rottura, riguarda il nuovo fidanzato dell’argentina che, secondo i giornali, sarebbe Gabriele Giuffrida, procuratore sportivo ed ex di Cristina Buccino. Il pettegolezzo, come era prevedibile, ha fatto infuriare non solo Belen, ma anche Iannone, già provato dalla fine di un ...

Andrea Iannone - duro sfogo contro il Gossip : ‘Basta attribuire a Belen storie con altri uomini!’ : Andrea Iannone si scaglia contro il gossip, in difesa di Belén Rodríguez, sua legittima fidanzata, e tutto sommato anche di sé stesso: “Nessun rispetto per una donna che ha il solo ‘torto’ di essere famosa. Esistono anche semplicemente amicizie, Belén è una donna dai sentimenti seri“, ha scritto il motociclista sul suo profilo Instagram, sezione storie. Il pilota abruzzese, insomma, non ce l’ha fatta più a reggere ...

Belen Rodriguez è innamorata? / Paparazzata con un altro - Andrea Iannone furioso : “Bieco Gossip!” : Dopo la rottura con Andrea Iannone c'è un altro uomo nella vita di Belen Rodriguez? La showgirl è stata Paparazzata di recente insieme a dei misteriosi amici...(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:48:00 GMT)

Belen ha già un nuovo amore. Il Gossip che farà soffrire Iannone : Belen Rodriguez ha già un nuovo amore. Dopo l’addio ad Andrea Iannone, l’argentina sarebbe caduta fra le braccia di un altro uomo. Lui è Gabriele Giuffrida, procuratore sportivo, ma anche ristoratore e proprietario di alcuni locali di Ibiza. Il primo incontro sarebbe avvenuto proprio sull’isola spagnola in cui la showgirl trascorre da anni le vacanze estive. Dopo la fine dell’amore con Iannone, Belen avrebbe raggiunto ...

Belen e Cecilia Rodriguez presentano la collezione moda/ ME FUI Estate 2019 : nuovi abiti e Gossip da smentire : Le due sorelle Rodriguez, hanno presentato la nuova collezione ME FUI Estate 2019. La collezione è composta da circa 200 capi, di cui una parte è riservata anche ad abiti.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 16:41:00 GMT)

“Ecco chi è il nuovo fidanzato di Belen”. La “bomba” dopo la notizia dell’addio a Iannone . E il Gossip - naturalmente - esplode : Sembra che intorno a Belen stia succedendo qualcosa di molto grosso, ma di ufficiale c’è ben poco. A poche ore dalla diffusione della notizia della rottura tra la showgirl argentina e Andrea Iannone, ecco spuntare “il terzo incomodo”. Secondo alcuni rumors, Belen e Fabrizio Corona sarebbero sempre più vicini e ora che sono tornati tutti e due single la fiamma potrebbe riaccendersi presto. Ma a chiarire tutto ci avrebbe pensato ...

Belen Rodriguez - 34 anni da regina del Gossip : ‘So quello che non voglio’ : “Non so cosa voglio, ma so quello che non voglio. #salutandoi33”. È una Belen Rodriguez determinata quella che spegne 34 candeline. La bella showgirl argentina ha condiviso uno scatto nel quale, in una posa sempre tutt’altro che naturale, con tanto di occhi chiusi quasi a dare un’aria sognante al tutto saluta i suoi 33 anni per fare posto a un anno in più sulle spalle. View this post on ...

Belen Rodriguez Gossip : fine della storia d'amore con Andrea Iannone? : Belen Rodriguez gossip : clamoroso! In queste ore la showgirl è tornata alla ribalta della cronaca rosa perché secondo i rumors avrebbe lasciato Andrea Iannone. Dopo la crisi che ha preceduto l'estate, e il riavvicinamento a Formentera, a Luglio e ad Agosto, l'argentina avrebbe ...

“Belen ha deciso”. Gossip-bomba di fine estate. La soffiata arriva proprio da ‘loro’ : Erano mesi che si parlava di “una crisi nera”, di “allontanamento” tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, ora pare essere arrivata la conferma della loro separazione. Il settimanale Chi ha rivelato che la coppia sarebbe scoppiata. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini la love story tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sarebbe finita per volere della showgirl argentina. “Dopo l’interminabile tira e molla ...

Gossip - Belen Rodriguez e Stefano De Martino : sorrisi e complicità al parco con Santiago : Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ritrovato un'intesa che mancava da tanto: è questa la notizia che emerge dalle ultime paparazzate dell'ex coppia. Sul numero di Chi uscito il 12 settembre, per esempio, sono contenute le immagini di un'uscita a tre che il ballerino e la showgirl hanno fatto con il piccolo Santiago al parco; approfittando di una bella giornata di sole, infatti, i due hanno trascorso qualche ora insieme a giocare con il ...