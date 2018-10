Golf – Alfred Dunhill Links Championship | Fraser e Wallace leader | Paratore e Pavan nella

sportfair

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Hanno tenuto Edoardo Molinari e Nino Bertasio (42.i) all’. In ritardo Matteo Manassero Renatoe Andreasono al 25° posto con il 72 del par nell’dove guidano la graduatoria con 68 (-4) l’australiano Marcuse l’inglese Matt. Nel torneo dell’European Tour, che si sta svolgendo sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns in Scozia, tutti par 72, con formula Pro Am (un pro e un dilettante), sono in 42ª posizione con 73 (+1) Edoardo Molinari e Nino Bertasio e accusa un notevole ritardo Matteo Manassero, 147° con 78 (+6).precedono di misura gli irlandesi Padraig Harrington e Paul McGinley, il coreano Jinho Choi, l’austriaco Matthias Schwab e il thailandese Phachara Khongwatmai (69, -3). Dei quattro giocatori di Ryder Cup in gara ...