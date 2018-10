Gol Cutrone | il giovane bomber pareggia i conti su un ottima palla di Rodriguez VIDEO

Milan-Olympiacos 3-1 - DIRETTA LIVE : la doppietta di Cutrone. I video dei Gol : 78′ GOL DEL MILAN, 3-1 Cutrone. Cross basso di Calhanoglu e Cutrone come un falco mette in rete 75′ GOL DEL MILAN, HIGUAIN .Dategli una palla e sarà gol Pipita servito da Suso trasforma in rete 73′ Tentativo di Fetfatzidis dal limite, palla di poco a lato 71′ SOSTITUZIONE OLYMPIACOS, esce Nahuel ed entra Podence 70′ […] L'articolo Milan-Olympiacos 3-1, DIRETTA LIVE: la doppietta di Cutrone. I video dei gol ...

70′ GOL DEL MILAN, 1-1 Cutrone. Cross pennellato di Rodriguez, Cutrone si avventa di testa e fa pari 66′ Contropiede di Natcho che arriva al limite e tira, palla alta di poco 63′ Il Milan non si scuote e l'Olympiacos controlla agevolmente 58′ Cross di Suso, Cutrone si stacca e punta il secondo palo ma sfiora

58′ Cross di Suso, Cutrone si stacca e punta il secondo palo ma sfiora solamente il pallone 54′ AMMONITO CALHANOGLU, fallo a centrocampo 53′ SOSTITUZIONE MILAN esce Castillejo ed entra Cutrone 53′ SOSTITUZIONE MILAN esce Bonaventura ed entra Calhanoglu 51′ Sullo sviluppo dell'angolo Suso tira ma coglie solo l'esterno della rete 50′ Difesa greca in difficoltà

Milan - c'è Cutrone d'Europa : i suoi Gol per allungare nel girone : Torna l'Europa League e Patrick Cutrone sorride. Un anno fa firmò il suo primo gol ufficiale contro un avversario straniero, il Craiova, prima ancora di segnare a un'italiana; domani contro l'...

Milan - brutta teGola : Higuain out - si scalda Cutrone : Brutto guaio per Rino Gattuso alla vigilia della trasferta a Empoli, che vede i rossoneri costretti a vincere, in virtù degli ultimi risultati in campionato. Gonzalo Higuain ha riportato un problema ...

Infortunio Cutrone - teGola Milan : l'attaccante costretto al cambio con l'Under 21 : Infortunio Cutrone – Non arrivano buone notizie per il Milan e per l'Italia Under 21, gli azzurrini sono in campo per l'Amichevole contro l'Albania. Italia in vantaggio grazie alla rete di Dimarco, poi tegola con l'Infortunio di Cutrone. L'attaccante costretto a lasciare il campo per un problema fisico, al suo posto dentro Cerri. Le condizioni dell'attaccante verranno valutate meglio nelle prossime ...

Gol di Cutrone al 95' - Roma ko con il Milan : Gattuso invece sorride dopo la prima vittoria in campionato ma, intervistato da Sky Sport, avverte: "Troppo presto per parlare di svolta".

La gioia di Cutrone - i Gol e le emozioni forti : le foto più belle di Milan-Roma [GALLERY] : Il Milan supera 2-1 la Roma grazie ai gol di Kessiè e Cutrone: per i rossoneri sono i primi 3 punti della stagione. Nella nostra gallery le immagini più belle della partita Il Milan trova i primi 3 punti della sua stagione superando la Roma per 2-1 grazie ai gol di Kessiè e Cutrone. Segnali incoraggianti sul piano del gioco, Higuain non segna ma fornisce l'assist del gol vittoria. Roma rivoluzionata da Di Francesco e irriconoscibile.

Milan-Roma 2-1 : Cutrone punisce i giallorossi al 95? ?Inutile il Gol di Fazio : La Roma perde con il Milan in trasferta (1-2) e resta a quota quattro punti in classifica dopo tre giornate di campionato. Decidono le reti di Kessié, di Fazio e di Cutrone, arrivata al...

