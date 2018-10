Gli sfollati di Genova sul piede di guerra | “Fondi congelati | a rischio i risarcimenti” 

Congelati i contributi per Gli sfollati di Genova. Il comitato : "Temiamo siano a rischio gli indennizzi sulle case" : Congelata, per il momento, la seconda tranche dei contributi per gli sfollati di Genova. Autostrade, Regione Liguria, Comune di Genova e cittadini avevano avviato una trattativa proprio sull'erogazione di queste risorse. Luca Fava, uno dei rappresentanti del comitato delle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni dopo il crollo del ponte Morandi, spiega: "Lo abbiamo saputo dopo un incontro con il Comune. Dopo il decreto, che ...

Salvini daGli sfollati : chiedono aiuto concreto e tempi brevi : Ancora tensioni fra il governatore ligure e il ministro delle Infrastrutture: 'servono più risorse, il decreto va cambiato' dice Toti. 'Chi fa polemiche non ama i genovesi' replica Toninelli -

Salvini incontra Gli sfollati del ponte : “Risorse entro dicembre”. Le scuse di Casalino a Genova : «Tempi certi, fondi certi. entro dicembre si deve restituire a queste persone quello che spetta loro. Compresi i soldi per scegliere eventualmente una nuova casa». Il vicepremier Matteo Salvini lo dice al termine di un incontro con gli sfollati di ponte Morandi, in via Fillak, a Certosa. Il ministro, da ieri a Genova per la festa della Lega, si è...

Salvini incontra Gli sfollati : "Se è per aiutare Genova ?chi se ne frega del deficit" : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini a Genova incontra gli sfollati del Ponte Morandi. Il titolare del Viminale rivendica le scelte fatte nella manovra e le lega anche all'emergenza per il crollo del ponte Morandi: "Chi se ne frega se aumenta il deficit, chi se ne frega se aumenta il deficit se è per aiutare Genova". Poi il minsitro ha anche parlato ancora una volta di Autostrade per l'Italia e delle polemiche nate sulla concessione della ...

Claudio Gemme - chi è il commissario in pectore per il ponte Morandi : la madre è tra Gli sfollati : Claudio Gemme , 70 anni, genovese, commissario in pectore per la ricostruzione del ponte Morandi , proviene da Fincantieri, ovvero l'azienda che per il vicepremier Luigi Di Maio dovrebbe ricostruire ...

Decreto Genova - Mattarella dà l'ok. Claudio Gemme sarà commissario straordinario. La madre è tra Gli sfollati : "Oggi abbiamo dato un consiglio, un nome, un cognome e un curriculum di altissima professionalità, genovese che ha girato il mondo", per la carica di commissario straordinario per Genova, "coinvolto ...

Decreto Genova - la rabbia deGli sfollati : "Siamo delusi - qui è un casino" : LaPresse, "Siamo arrabbiati, anche se abbiamo modi pacati di esporci, dentro di noi ribolle una profonda rabbia e una profonda delusione". Così il presidente del Comitato degli sfollati del ponte ...

Decreto - «al Colle tra stasera e domani». Gli sfollati : «Pronti a protestare sotto casa di Grillo» : Caos e annunci sui tempi, ma il testo non è ancora al Quirinale. Cozzi: «Non è detto che non si possa procedere con la demolizione prima dei 60 giorni»

«Toninelli - serve solo un c*** di ponte» : il post su Facebook è virale. E Gli sfollati di Genova premono : «Toninelli, serve solo un c? di ponte»?. Un lungo post su Facebook di un giovane di 28 anni di Genova, Simone Pagano, è diventato virale in poche ore, a un mese e mezzo...

Genova - ira deGli sfollati "Andremo a protestare sotto la casa di Grillo" : La rabbia degli sfollati di Genova non si ferma. Il governo aveva promesso interventi rapidi per dare nuovamente le case a chi ha dovuto lasciarle dopo il terribile crollo del ponte Morandi. Dopo le accuse da parte del Mef che ha evidenziato gravi carenze nel testo del decreto, gli sfollati hanno ribadito la loro protesta contro il governo e a farsi portavoce è stato Franco Ravera che guida il comitato del Ponte Morandi.Ai microfoni di Mediaset ...