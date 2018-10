Gli extraterrestri giganti di Voronezh

universo7p

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Il racconto deglidiEra il 10 ottobre del 1989 quando tutte le televisioni mondiali iniziarono la giornata con delle notizie sorprendenti per alcuni, e sconcertanti per altri. In Russia, erano arrivati gli! Secondo il racconto dei testimoni, un oggetto volante non identificato (UFO) era atterrato in un parco pubblico a, una popolazione dell’Unione Sovietica. La Russia, a quei tempi era terrorizzata all’idea che gli UFO fossero armi segrete americane, Lenin – in un’intervista con H. G. Wells – disse che “se un giorno stabiliremo dei contatti interplanetari, dovremo bandire la violenza come mezzo e metodo di progresso”. Gorbachov era pronto a fornire a Reagan aiuto in caso di “invasione extraterrestre” (leggi qui ). Fatto sta che, sotto il suo mandato, la TASS, l’agenzia ...