Gli extraterrestri giganti di Voronezh : Il racconto degli extraterrestri giganti di Voronezh Era il 10 ottobre del 1989 quando tutte le televisioni mondiali iniziarono la giornata con delle notizie sorprendenti per alcuni, e sconcertanti per altri. In Russia, erano arrivati gli extraterrestri! Secondo il racconto dei testimoni, un oggetto volante non identificato (UFO) era atterrato in un parco pubblico a Voronezh, una popolazione dell’Unione Sovietica. La Russia, a quei tempi ...

Invasione Aliena : Il patto tra USA e Russia. Se Gli extraterrestri ci invadono ci alleiamo. : Invasione Aliena: Il patto tra USA e Russia. Se gli ”extraterrestri”ci invadono ci alleiamo. Cosa fareste se L’umanità per qualche ragione venisse attaccata da qualche forma di vita non terrestre? Se lo sono domandati nel 1985 Reagan e Gorbachev , dopo essersi incontrati per la prima volta a Ginevra, per parlare della corsa agli armamenti. Ma, prima dell’inizio del meeting formale, fecero due chiacchiere passeggiando sul ...

