Giro d’Italia 2019 | tre tappe a cronometro ma anche tante montagne

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Nelle prossime settimane RCS Sport presentera' ufficialmente il percorso deld’Italia. La serata in cui saranno scoperte ledella corsa rosa dovrebbe tenersi a fine ottobre, ma grazie alle anticipazioni pubblicate da molti giornali locali è possibile gia' da ora ricostruire in maniera abbastanza chiara come sara' il tracciato. Gia' ufficiale è il via da Bologna VIDEOcon la cronoscalata al San Luca, edle altre dueche si correranno in Emilia Romagna. Non è ufficiale, ma praticamente ormai certo l’arrivo a Verona, dove la corsa terminera' con una tappa ad’Italia, avvio sul San Luca La partenza deld’Italiaè gia' stata scoperta ufficialmente. Sara' da Bologna, sabato 11 maggio, con unaindividuale di 8.2 km. Il finale della tappa sara' con la durissima scalata alla collina di San Luca, un’erta di un paio di ...