Giornata Mondiale degli Animali | dal laser alle onde d’urto fino alla stampa 3D | ecco le

Il 4 ottobre, in tutto il mondo, si celebra la ...

Giornata Mondiale per la Paralisi Cerebrale : come migliorare la qualità di vita per bambini e ragazzi : “migliorare la qualità della vita per la persona con Paralisi Cerebrale”. E’ il titolo dell’iniziativa organizzata e promossa presso IRCCS Fondazione Stella Maris in occasione della Giornata Mondiale per la Paralisi Cerebrale Infantile. Venerdi 5 ottobre a partire dalle ore 9 presso l’Auditorium dell’Istituto di viale del Tirreno 331, a Calambrone, le Associazioni Coordinamento dei Caregivers e EppursiMuove ASD con la collaborazione ...

La Serie A sostiene la Giornata Mondiale della vista : “Guarda che è importante”: è il messaggio che verrà lanciato all’inizio delle partite di Serie A in occasione dell’ottava Giornata di campionato (dal 5 al 7 ottobre) – con un lungo striscione in campo – per sostenere la Giornata mondiale della vista dell’11 ottobre. Quest’anno ci si rivolge a coloro che non sono mai andati dall’oculista. Insieme alla Società oftalmologica italiana (Soi) ...

Giornata Mondiale del caffè : qui ve lo offrono (se ci andate con un amico) : Meet with a poem: l'International Coffee Day con Julius MeinlMeet with a poem: l'International Coffee Day con Julius MeinlMeet with a poem: l'International Coffee Day con Julius MeinlMeet with a poem: l'International Coffee Day con Julius MeinlMeet with a poem: l'International Coffee Day con Julius MeinlMeet with a poem: l'International Coffee Day con Julius MeinlCe n’è una dedicata all’hamburger, alla Nutella, alla torta alla pasta, ...

Figc sostiene la Giornata Mondiale per il cuore : La Figc sostiene il ‘World Heart Day’, la giornata mondiale per il cuore istituita con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulle malattie cardiovascolari ed educare ai benefici di uno stile di vita sano e attivo. Ogni anno il 29 settembre, la ‘World Heart Federation’ organizza la giornata mondiale per il cuore, promossa in Italia dalla Fondazione Italiana per il cuore. La UEFA, tramite il suo partner ...

Giornata Mondiale del Cuore - Herbalife Nutrition al fianco di Cardio Race : ... la lotta alle malattie Cardiovascolari e alla morte cardiaca improvvisa, che vivrà il proprio apice domenica con la gara podistica : una tre giorni che riempirà la capitale di sport, incontri, check-...

Giornata Mondiale del Cuore – Herbalife Nutrition al fianco di Cardio Race : Herbalife Nutrition e Cardio Race: in occasione della Giornata Mondiale del Cuore si rinnova la partecipazione di Herbalife Nutrition alla gara podistica che fa battere il Cuore Ancora una volta Herbalife Nutrition al fianco di un’importante iniziativa: da venerdì 28 a domenica 30 settembre si svolgerà infatti a Roma, presso il Ponte della Musica (Piazza Gentile da Fabriano), la 15° edizione della Cardio Race, manifestazione per la ...

Giornata Mondiale contro la Rabbia : Boehringer Ingelheim unisce le proprie forze con quelle dei veterinari : Si celebra oggi la Giornata Mondiale contro la Rabbia e Boehringer Ingelheim, il maggior fornitore Mondiale di vaccini veterinari antirabbici2, unisce le proprie forze con quelle dei veterinari, dei proprietari di animali domestici, delle organizzazioni governative e non-governative di tutto il mondo per sensibilizzare sulla necessità della prevenzione contro questa terribile malattia. Obiettivo dell’azienda è portare attenzione sulla grave ...

Giornata Mondiale contro la Rabbia : uccide 100 bambini al giorno : Nel mondo quasi 60 mila persone muoiono ogni anno di Rabbia, 100 bambini al giorno, uno ogni venti minuti, e nella quasi totalità dei casi questa malattia, che porta alla morte certa alla comparsa dei sintomi, è causata da morsi di cani rabbiosi. La Rabbia è una malattia che non è affatto scomparsa e fa ancora paura, a partire dal nome stesso, che evoca sintomi e decorso violenti e fatali. Per questo ogni anno, il 28 settembre, è la Giornata ...

Giornata Mondiale del turismo - Uecoop : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni con un crescita del +15% nell’ultimo anno e una spesa che supera i 3,54 miliardi di dollari. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Digital 2018 in occasione della Giornata mondiale del turismo che si celebra il 27 settembre in tutto il mondo e che quest’anno è dedicata proprio alla trasformazione digitale. Il turismo on line – spiega Uecoop – ...

Giornata Mondiale delle balbuzie : Sono circa un milione in Italia le persone che soffrono di balbuzie. Il 22 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale delle balbuzie