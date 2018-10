agi

: RT @Agenzia_Italia: #Giorgetti era un sostenitore del pareggio di bilancio in Costituzione, come dice #Monti? - giomo2 : RT @Agenzia_Italia: #Giorgetti era un sostenitore del pareggio di bilancio in Costituzione, come dice #Monti? - Agenzia_Italia : #Giorgetti era un sostenitore del pareggio di bilancio in Costituzione, come dice #Monti? -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Ospite di Agorà su Rai3 il 2 ottobre, il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio Marioha affermato (1h 18 min. 50 sec.): “Sapete chi ha avuto il merito principale, non solo nel votare ma nel guidare la navigazione per quella proposta di introdurre ildiinn.d.r.? L’allora presidente della Commissionedella Camera Giorgetti, che infatti in sede di votazione ha fatto delle dichiarazioni entusiaste”. Davvero il deputato della Lega, e attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha avuto un ruolo di primo piano nell’approvazione di una norma oggi al centro delle polemiche tra il governo di cui fa parte e la Commissione europea? Siamo andati a verificare e l’affermazione dirisulta corretta. Vediamo i dettagli. Ildiinsi legge sul ...