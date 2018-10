Giorgetti era un sostenitore del pareggio di bilancio in Costituzione - come dice Monti? : Ospite di Agorà su Rai3 il 2 ottobre, il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio Mario Monti ha affermato (1h 18 min. 50 sec.): “Sapete chi ha avuto il merito principale, non solo nel votare ma nel guidare la navigazione per quella proposta [di introdurre il pareggio di bilancio in Costituzione n.d.r.]? L’allora presidente della Commissione bilancio della Camera Giorgetti, che infatti in sede di votazione ha fatto ...

Mattarella vuole garanzie sulla tenuta del Paese e adesso spera nella mediazione di Giorgetti : Roma Un messaggio per i 75 anni della strage nazista di Acerra. Un incontro con i vertici della fondazione Bietti per la ricerca in oftalmologia. Un approfondimento tecnico sul decreto sicurezza, tenuto ancora 24 ore in freezer prima della firma. Soltanto ordinaria amministrazione, si direbbe, nell'agenda del capo dello Stato. In realtà l'attenzione del presidente è tutta sul vertice di Palazzo Chigi sulla manovra. Riuscirà il governo a ...

Giorgetti : 'La manovra può cambiare. I festeggiamenti? Forse non era il caso' : E contemperato con la fiducia degli elettori', e il deficit al 2,4% è una 'mossa di politica economica, certamente innovativa' ma 'se qualcosa non funzionerà, ripeto, interverremo', garantisce il ...

Giorgetti : "La manovra può cambiare. I festeggiamenti? Forse non era il caso" : "Dall'esperienza dobbiamo trarre insegnamenti. Nel 2011 abbiamo assistito a una sorta di complotto contro il nostro Paese, un'azione convergente per provocare la crisi finanziaria. Se questo governo è inviso a certi ambienti può darsi che qualcuno lo voglia mettere in difficoltà, a prescindere dal 2,4 per cento. E allora ricordiamoci che dobbiamo pur andare sui mercati, a vendere i titoli di Stato. ...

Giancarlo Giorgetti stoppa Silvio Berlusconi : 'Lega e M5S governeranno per 5 anni' : Piano a dire che il centrodestra è rinato. Pochi minuti dopo la fine del vertice di giovedì ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni , infatti, il sottosegretario alla ...

Giorgetti : governo durerà 5 anni rispettando contratto : Roma, 20 set., askanews, - 'Il governo Lega-5Stelle lavorerà, e bene, per tutti i cinque anni previsti, rispettando punto per punto il contratto di governo e la voglia di cambiamento degli italiani'. ...

Olimpiadi invernali 2026 - lettera di Giuseppe Sala a Giancarlo Giorgetti : Milano prima di tutto : Quindi la posizione di Milano è che se il governo farà una scelta politica, per non creare tensioni al proprio interno, poi dovrà essere lui stesso a prendersi in toto la responsabilità ...

Giorgetti guiderà l'Italia nello spazio. Ecco come : UNA POLITICA NAZIONALE Prima di tutto, sarà comunque "prioritario elaborare gli indirizzi del governo in materia spaziale e aerospaziale", ha detto Giorgetti. Da essi discenderà il Documento ...

Figc - Giorgetti : “c’è da ricostruire - i risultati arriveranno” : “Dalle prossime elezioni delle Federcalcio in programma a ottobre non mi aspetto dei risultati subito, ma delle idee chiare per il futuro del calcio italiano questo sì”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, a margine della presentazione dei prossimi Europei di scherma paralimpica di Terni. “Abodi o Marotta i nomi giusti per la Figc? Li conosco tutti ...

Figc - Giorgetti : “c’è da ricostruire - i risultati arriveranno” : “Dalle prossime elezioni delle Federcalcio in programma a ottobre non mi aspetto dei risultati subito, ma delle idee chiare per il futuro del calcio italiano questo sì”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, a margine della presentazione dei prossimi Europei di scherma paralimpica di Terni. “Abodi o Marotta i nomi giusti per la Figc? Li conosco tutti ...

Nazionale - Giorgetti : “Bisogna ricostruire - i risultati arriveranno” : “Quando si tratta di ricostruire non necessariamente i risultati arrivano subito. Io penso che chi ha fatto le scelte abbia in mente un progetto per ricostruire una Nazionale che possa produrre risultati a lungo termine. C’è da cambiare complessivamente il sistema calcio in Italia“. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti (Lega) parlando della Nazionale di calcio.L'articolo ...

Milleproroghe - voto fiducia alla Camera/ Diretta streaming video - Pd vs Governo : Giorgetti “tutto legittimo” : Milleproroghe 2018, la prima fiducia del Governo Lega-M5s: ultime notizie, deputati Pd occupano l'aula della Camera per iter "eversivo e non corretto". Diretta streaming video del voto(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:06:00 GMT)

Fondi Lega - Giorgetti : con sequestro soldi il partito non esisterà più - : Il sottosegretario, ospite della festa de Il Fatto Quotidiano , ha commentato l'ipotesi che il tribunale del riesame di Genova requisisca i futuri introiti leghisti. Se così fosse, ha detto, sarebbe ...

Giorgetti : “Se confermeranno la condanna alla Lega per i 49 milioni - il 6 settembre il partito chiude” : "La sentenza sui fondi della Lega? Se il tribunale del Riesame conferma la condanna, il 6 settembre il partito chiude”, ha dichiarato oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti. "La sentenza avrebbe una conseguenza definitiva, la chiusura del partito, senza che quel processo sia finito". Il tema riguarda la sparizione di 49 milioni di euro dalle casse del partito.Continua a leggere