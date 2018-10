Ginnastica | Olimpiadi Giovanili 2018 | Giorgia Villa la punta di diamante dell’Italia Il

Ginnastica : Talisa Torretti della Ginnastica Fabriano a Buenos Aires per le Olimpiadi Giovanili : Saranno in 84 i giovani italiani dai 13 ai 18 anni che si misureranno con i pari età di tutto il mondo e la ginnasta della Faber Ginnastica, accompagnata da Julieta Cantaluppi, si giocherà le sue ...

Ginnastica - un mese ai Mondiali 2018! Mirino su Doha - in palio i pass per le Olimpiadi 2020 : Manca un mese esatto ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La Polvere di Magnesio sta iniziando a scaldare i motori, le ragazze sono già in palestra per prepararsi all’appuntamento più importante della stagione: dopo gli Europei disputatasi a inizio agosto a Glasgow, le competizioni hanno iniziato a scarseggiare ma ora il circuito si sta per rimettere in moto e si avvicina ...

Ginnastica ritmica : Italia - i migliori Mondiali di sempre! Farfalle alle Olimpiadi - Agiurgiuculese e Baldassarri nella leggenda : sei medaglie : I migliori Mondiali di sempre. Bastano poche parole per descrivere alla perfezione come si è comportata l’Italia nel corso della rassegna iridata di Ginnastica ritmica: alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) la nostra Nazionale è stata assoluta protagonista per l’intera settimana di gare e ha chiuso addirittura al secondo posto nel medagliere con sei allori complessivi (1 oro, 2 argenti, 3 bronzi), preceduta soltanto dalla Russia ma ...

VIDEO Italia strepitosa - argento ai Mondiali di Ginnastica ritmica : gli esercizi delle Farfalle - che volo verso le Olimpiadi : Alessia Maurelli, Anna Basta, Martina Centofanti, Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti e Martina Santandrea hanno conquistato una pazzesca medaglia d’argento nel concorso generale ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. L’Italia ha così ottenuto la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie a due esercizi commoventi eseguiti dalle nostre Farfalla. Di seguito i VIDEO degli esercizi dell’Italia ai Mondiali 2018 di ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : graffio delle Farfalle d’Argento! Italia scatenata - si vola alle Olimpiadi 2020! Ci batte solo la Russia : Allacciate le cinture, si vola a Tokyo 2020: il biglietto per il Sol Levante può essere prenotato, l’Italia si è qualificata alla Olimpiadi con due anni di anticipo grazie a una prestazione meravigliosa confezionata ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica dove sono stati messi in palio i primi tre pass per la rassegna a cinque cerchi. Le Farfalle non hanno deluso le aspettative e hanno prontamente risposto presente nel concorso generale ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia seconda! Argento stupendo - qualificate alle Olimpiadi 2020! Vince la Russia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica, concorso generale a squadre. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) è finalmente arrivato il giorno dei gruppi che oggi saranno protagonisti nell’all-around: sarà una prova davvero cruciale perché si assegneranno non solo le medaglie iridate ma anche tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le squadre che saliranno sul podio, infatti, staccheranno ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Italia - ora è il tuo momento! Le Farfalle sfidano Russia e Bulgaria per il titolo - in palio i pass per le Olimpiadi : Si decide tutto in un giorno ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica per quanto riguarda i gruppi: dopo cinque giorni riservati alle individualiste, oggi saranno finalmente protagoniste le squadre che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato nel concorso generale e anche per i tre pass in palio per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alle Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) conosceremo quali saranno le tre formazioni che si qualificheranno ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia si affida a Giorgia Villa per le medaglie. Tutti i convocati : L’Italia parteciperà alle Olimpiadi Giovanili 2018 con ben 84 atleti, una spedizione record per la competizione a cinque cerchi riservata agli juniores e ormai giunta alla terza edizione. Gli azzurrini saranno protagonisti a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre, tra di loro anche due ginnasti che cercheranno di mettersi in luce in un contesto altamente competitivo e probante. Giorgia Villa vuole chiudere al meglio la propria ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : sorteggiate suddivisioni e ordini di rotazione. L’Italia incomincia… riposando. Primi pass per le Olimpiadi : A Losanna si sono svolti i sorteggi per i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Mancano poco più di due mesi alla rassegna iridata che metterà in palio anche i Primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: le tre squadre che saliranno sul podio, infatti, staccheranno direttamente il biglietto per il Sol Levante mentre soltanto le migliori 24 formazioni potranno partecipare col ...

Ginnastica - Olimpiadi Tokyo 2020 : i prospetti da medaglia dell’Italia. Vanessa Ferrari ci riprova - si sogna con la squadra delle giovani : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente incominciata, mancano due anni all’appuntamento sportivo più importante e il cammino di qualificazione sta per entrare nel vivo. Gli occhi dei vari atleti sono già rivolti verso il Sol Levante dove tra ventiquattro mesi si lotterà per la conquista delle ambite medaglie, quelle che cambiano una vita intera. L’Italia della Ginnastica artistica ha iniziato il suo cammino da molto ...