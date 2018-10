Gigi Proietti | «Basta fiction | voglio uno show tutto mio»

Sergio Assisi/ “Quando Gigi Proietti mi bocciò a un provino...” (Una pallottola nel cuore 3) : Sergio Assisi, l'attore ha svelato in un'intervista a Nuovo di aver provato grandissima emozione nel recitare al fianco di un mostro sacro come Gigi Proietti in "Una pallottola nel cuore 3"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 07:30:00 GMT)

Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. : Terza serie per la fiction Una pallottoa nel cuore. Un attempato giornalista alla ricerca della verità. Gigi Proietti nei panni dello storico cronista di nera, torna a percorrere le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi casi irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. Teatro delle indagini di […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. sembra ...

LA CAPPELLA SISTINA/ Alberto Angela con Gigi Proietti : la storia (Ulisse : il piacere della scoperta) : La CAPPELLA SISTINA, segreti e storia di una delle meraviglie d'Italia. Da tutto il mondo vengono ad ammirare quello che è un vero e proprio capolavoro dell'arte internazionale.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:09:00 GMT)

La Cappella Sistina/ Gigi Proietti con Alberto Angela : un'avventura unica (Ulisse : il piacere della scoperta) : La Cappella Sistina, segreti e storia di una delle meraviglie d'Italia. Da tutto il mondo vengono ad ammirare quello che è un vero e proprio capolavoro dell'arte internazionale.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:50:00 GMT)

"Ulisse" - il viaggio di Alberto Angela parte dalla Cappella Sistina con Gigi Proietti : Sabato 29 settembre, alle 21:20 su Rai 1, il primo dei quattro appuntamenti dedicati alla storia, all'arte e alla cultura

LA CAPPELLA SISTINA/ Gigi Proietti affianca Alberto Angela (Ulisse : il piacere della scoperta) : La CAPPELLA SISTINA, segreti e storia di una delle meraviglie d'Italia. Da tutto il mondo vengono ad ammirare quello che è un vero e proprio capolavoro dell'arte internazionale.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 13:13:00 GMT)

Ulisse su Rai1 - conferenza stampa con Alberto Angela : Gigi Proietti nel cast : [live_placement] Sta per iniziare presso la Curia Iulia del Foro Romano a Roma la conferenza stampa di presentazione di Ulisse: Il piacere della scoperta. Si tratta della nuova edizione del programma di Alberto Angela, trasmesso da questa stagione il sabato sera su Rai1 (e non più su Rai3). Blogo è presente e racconterà l'incontro in tempo reale. Previsti gli interventi del direttore di Rai1 Angelo Teodoli e del conduttore Alberto Angela. ...

Ascolti tv - la pallottola di Gigi Proietti diventa spuntata contro Temptation Island Vip : La tempesta della storia d'amore tra Stefano Bettarini e la sua fidanzata Nicoletta tengono banco nella serata tv di ieri. Con la regia, apparentemente disinteressata, di Simona Ventura. Alla fine ...

Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. : Terza serie per la fiction Una pallottoa nel cuore. Un attempato giornalista alla ricerca della verità. Gigi Proietti nei panni dello storico cronista di nera, torna a percorrere le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi casi irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. Teatro delle indagini di […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. sembra ...

Fabrizio Frizzi/ Video - l'Eredità di un amico e il duetto con Gigi Proietti : Torna l'Eredità orfana del suo condottiero Fabrizio Frizzi così come purtroppo lo è tutta la televisione italiana. Il suo posto è stato affidato a Flavio Insinna che lo ricoderà stasera.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:14:00 GMT)

Una pallottola nel cuore 3 Anticipazioni : stasera la seconda puntata della fiction con Gigi Proietti : Dopo il riscontro ottenuto dal primo appuntamento torna su Rai 1 con la seconda puntata della terza stagione, la fiction noir con Gigi Proietti.

Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. : Terza serie per la fiction Una pallottoa nel cuore. Un attempato giornalista alla ricerca della verità. Gigi Proietti nei panni dello storico cronista di nera, torna a percorrere le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi casi irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. Teatro delle indagini di […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. sembra ...

Una pallottola nel cuore 3 - Gigi Proietti giornalista-detective torna con una nuova stagione : torna e si rinnova Una pallottola nel cuore, la fiction con Gigi Proietti giunta alla terza serie, da martedì 11 settembre in onda su Rai1 in prima serata a un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda. In sede di presentazione della serie, Proietti, il regista, la direttrice di Rai Fiction e il direttore di Rai1 hanno parlato delle novità di questa stagione, sempre generalista ma con una netta spinta verso il pubblico più ...

Gigi Proietti e la sua terza «Pallottola nel cuore» : Gigi ProiettiGigi ProiettiGigi ProiettiGigi ProiettiGigi ProiettiGigi ProiettiQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 37 di «Vanity Fair» in edicola fino al 19 settembre. A riascoltarlo, con quella voce inconfondibile, lo senti ridere, e ridere ancora. Che parli del mestiere o della famiglia, del suo passato come del suo presente, a 77 anni Gigi Proietti è indubbiamente felice di ciò che racconta. Oggi è reduce dalla prova generale ...