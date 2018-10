GfVip | entra Taylor Mega | la ex di Flavio Briatore?

GfVip - Francesco Monte e Silvia Provvedi : 'Flirt concordato prima di entra nella casa' : FUNWEEK.IT - Per Francesco Monte il GF VIP dovrebbe essere una seconda preziosissima occasione dopo il flop della sua avventura a L'Isola dei Famosi, per Silvia Provvedi una chance altrettanto...

GfVip - Francesco Monte e Silvia Provvedi : «Flirt concordato prima di entra nella casa» : Per Francesco Monte il GF VIP dovrebbe essere una seconda preziosissima occasione dopo il flop della sua avventura a L'Isola dei Famosi, per Silvia Provvedi una chance altrettanto importante per ...

“Quella non la voglio vedere!”. La richiesta clamorosa per entrare al GfVip : chi è : Tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello Vip. Il reality show aprirà le proprie porte a un vasto cast di famosi, tra volti noti della televisione italiana, cantanti, sportivi, modelli, modelle e showgirl. Non sarà facile ripetere la buona riuscita dell’edizione 2017, vinta da Daniele Bossari, la media di ascolto fu infatti di quasi cinque milioni di telespettatori per uno share di oltre il 25% – per la finale venne toccata quota ...