GF Vip | parla la mamma di Giulia Salemi | “È sempre stata innamorata di Monte”

Silvia Provvedi/ Parla di Corona “Ho sempre seminato bene - ma ho raccolto solo m*rda” (Grande Fratello Vip) : Silvia Provvedi, senza nominare il nome di Fabrizio Corona, racconta la sua recente storia d'amore. L'ex compagno, intanto, confessa in tv di non averla mai amata(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:21:00 GMT)

Francesco Monte/ “Non voglio passare per vittima…” - poi si parla di un grande dolore (Grande Fratello Vip 201) : Francesco Monte ha avuto modo di confrontarsi con Martina e Stefano, svelando le sue ultime sensazioni: “Ho sempre paura di essere giudicato, non voglio essere vittima...".(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 06:06:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo parla del padre di Loren : 'Non sa nemmeno che è morto' : Lory Del Santo torna a parlare della morte del figlio Loren in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip . Nel racconto un dettaglio ...

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip/ “Il dolore mi ha paralizzata…” - poi parla del padre di suo figlio Loren : L'affaire Lory Del Santo è motivo di discussione di ogni talk show. Dopo la morte di Conor e Loren la showgirl ha deciso di vivere il dolore in maniera differente, una decisione discutibile(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:50:00 GMT)

ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA SI SONO LASCIATI?/ L'indizio che parla chiaro (Temptation Island Vip) : ANDREA ZENGA e ALESSANDRA SGOLASTRA si SONO LASCIATI? La fidanzata del figlio di Walter sempre più vicina ad ANDREA Cerioli e spunta... (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:15:00 GMT)

GF Vip : chi sono le Bimbe di Giulia De Lellis di cui tutti parlano : Da giorni non si parla d’altro che delle Bimbe di Giulia De Lellis, che sarebbero coinvolte nell’eliminazione di Lisa Fusco dal Grande Fratello Vip. Chi sono? Si tratta in sostanza di un fanclub piuttosto agguerrito, nato dai tempi in cui Giulia De Lellis era una semplice corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo la scelta e la storia con Andrea Damante, il gruppo di fan ha iniziato a seguire sempre più assiduamente la trend setter, ...

Alessia Marcuzzi parla di Francesco Monte al GF Vip : dichiarazioni inaspettate : Alessia Marcuzzi, Francesco Monte al Grande Fratello Vip? parla la conduttrice Alessia Marcuzzi è stata intervista dal settimanale Chi, diretto dal suo grande amico Alfonso Signorini. La nota conduttrice Mediaset ha parlato del suo ritorno a Le Iene dopo ben 13 anni di assenza, della sua esperienza nello studio dell’Isola dei Famosi e del rapporto […] L'articolo Alessia Marcuzzi parla di Francesco Monte al GF Vip: dichiarazioni ...

Grande Fratello Vip : Lory Del Santo parla agli altri Vip del figlio Loren. Leggi le sue parole : L’ex soubrette di Drive In racconta del ragazzo prematuramente scomparso. La sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip L'articolo Grande Fratello Vip: Lory Del Santo parla agli altri vip del figlio Loren. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gf Vip 3 - Lory Del Santo parla del figlio Loren : "In 19 anni mai uscito da solo" : La sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip 3 aveva destato scalpore, se non altro per la prematura scomparsa (che vuole onorare, almeno nelle intenzioni) del 19enne figlio Loren, a seguito di suicidio dovuto a una anedomia che si portava da quando era nato. Lory Del Santo, nel reality show dal primo ottobre, tuttavia sta cercando già di ambientarsi nel programma, riservando ai coinquilini le prime confidenze.Per esempio, l'ex ...

GF Vip : Lory Del Santo parla del figlio Loren e si commuove : Nella casa del Grande Fratello Vip, Lory Del Santo ricorda il figlio Loren e si commuove. Due mesi fa il ragazzo, a soli 19 anni, si è tolto la vita, gettando nella disperazione la showgirl. Dopo un lungo silenzio e settimane di isolamento in cui ha tenuto segreta la morte di Loren, Lory Del Santo ha deciso di raccontare il suo dolore in un’intervista a Verissimo. In seguito ha annunciato che sarebbe entrata nella casa del GF Vip, per ...

Gf Vip - Lory Del Santo parla di Loren : "A 19 anni non era mai uscito di casa la sera" : La soubrette, entrata lunedì nella casa di Cinecittà dopo il grave lutto in famiglia, si è aperta subito con gli altri...

Temptation Island Vip : Andrea Zenga non parla con il padre Walter da 12 anni : Sorpresa a Temptation Island Vip: il "figlio di" Andrea Zenga ha raccontato per la prima volta il rapporto con suo padre Walter, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. I due non si parlano da dodici anni: ignoti i motivi. “C’ho passato una vita a non passare per il figlio di, viziato e ricco. E’ da dodici anni che non parlo con mio padre, non ho preso una lira da lui. Ho solo mia mamma, che mi ha cresciuto con due palle così", ha ...

Gf Vip - Lory Del Santo parla del figlio Loren : «Alla sua età non era mai uscito la sera. Andava bene a scuola ed era promosso...» : di Emiliana Costa E alla fine Lory Del Santo ha varcato la porta rossa ed è diventata un'inquilina del Grande Fratello Vip . Già nel corso della prima notte nella Casa, Lory ha parlato del figlio ...

Lory Del Santo parla della morte di Loren al GF Vip : “Era inevitabile” : Grande Fratello Vip: Lory Del Santo racconta la malattia di Loren Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 1 ottobre, Lory Del Santo ha fatto il suo ingresso nella Casa, ad un mese dalla morte del figlio Loren. Una scelta che continua a dividere l’opionione pubblica, destinata a sollevare dibattiti a non finire. La showgirl ha perso da circa due mesi il figlio Loren, morto suicida a soli 19 anni per una ...