Gf Vip | la madre di Giulia Salemi | Lei ha sempre amato Monte

(Di giovedì 4 ottobre 2018) La mamma di, Fariba Tehrani rompe il silenzio e parla della figlia che sta partecipando al Grande Fratello Vip. Di fatto laè apparsavicina a Francesco. La concorrente del Gf non vuole certo svelare i suoi sentimenti e a farlo per lei ci pensa la mamma sul settimanale Spy: "stata innamorata di Francescoe sarebbero una bella coppia, ma non succederà nulla perché conosce Cecilia Rodriguez e, nonostante non siano più una coppia, mia figlia non toccherebbe mai un uomo che è stato con una sua amica", spiega la Tehrani.Ladà un suo parere sul comportamento della figlia all'interno della casa e aggiunge: "Sono contenta di come si sta comportando, la mia educazione persiana sta venendo fuori, ma mi sono dispiaciuta molto quando parlando di me ha detto che sono troppo invadente, che è colpa mia se ha questa fobia per il sesso e che ...