Genova | Toti | ' Il sindaco Bucci è il commissario alla ricostruzione del ponte Morandi'

Dl Genova - Toti : nuovo commissario sarà sindaco Bucci : Genova, 4 ott., askanews, - Il sindaco di Genova Marco Bucci sarà il commissario straordinario alla ricostruzione di Ponte Morandi, a Genova. Lo ha reso noto la regione Liguria spiegando che dopo una ...

Ponte Genova : Palazzo Chigi sceglie il sindaco Bucci come commissario - Toti dà l'ok : Dopo una telefonata questa mattina tra il Presidente del Consiglio Conte e il Presidente della Regione Toti Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal decreto, l’intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci come commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi. La Regione ha già risposto con parere favorevole. Lo riferisce l'ente di Piazza De Ferrari.

Toti : "Dl per Genova si deve cambiare" : 18.30 Il decreto su Genova "si deve cambiare, c'è bisogno di più risorse, sono sicuro che in Parlamento si potrà fare qualcosa, me lo auguro, poi ciascuno si prenderà le sue responsabilità". Lo ha detto il governatore della Liguria Toti spiegando che è "un decreto di cui non condividiamo l'impostazione, ma siccome è stato fatto, cerchiamo di renderlo il migliore possibile". Il decreto è giunto alla Camera e assegnato alle commissioni Ambiente ...

Decreto Genova - Toti a Toninelli : “Vogliamo impegni veri”. Il ministro : “Sfrutta il dramma per fare polemica” : Anche dopo l’ok della Ragioneria generale e la firma del Capo dello Stato il Decreto Genova continua a far discutere. Il provvedimento studiato dal Governo per far fronte all’emergenza causata dal crollo del ponte Morandi è stato il centro di uno scambio di accuse tra il governatore ligure Giovanni Toti e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, partito domenica sui social network e non ancora concluso. Non è il primo ...

Genova - Toti a Toninelli : "Non ci serve un ponte per giocare a bocce e fare grigliate" : Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, non è affatto soddisfatto del decreto approvato per Genova ed esprime tutto il suo disappunto nei confronti del ministro dell’Infrastrutture Danilo Toninelli tramite Facebook. "Caro ministro Toninelli - scrive il presidente della Regione Liguria - , se vuole davvero ridare dignità ai genovesi, cominciamo evitando di proporre ponti dove giocare a bocce e fare grigliate. Dignità fa rima con verità, ...

