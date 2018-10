Genova | Bucci sarà il commissario per la ricostruzione

Ponte Genova - commissario : prende quota sindaco Bucci - Sky TG24 - : Dopo la probabile uscita di scena di Claudio Gemme come papabile per l'incarico, le attenzioni si concentrano sul primo cittadino ligure. Intanto, l'inchiesta prosegue e un testimone punta il dito ...

Ponte Morandi - commissario ricostruzione : spunta il sindaco Bucci/ Ultime notizie Genova - si allontana Gemme : Ponte Morandi, commissario ricostruzione: spunta il sindaco Bucci. Ultime notizie Genova, si allontana Gemme che precisa: "conflitti sono risolvibilissimi"

Decreto Genova - sindaco Bucci : "vogliamo 100% delle richieste"/ Ponte Morandi - al via l'incidente probatorio : Ponte Morandi, chat WhatsApp cancellate dopo crollo. Ultime notizie, nuovo dirigente del Mit fra gli indagati: il numero sale ora a 21. Proseguono le indagini dopo il collasso

La nomina di Gemme a commissario per Genova vacilla - spunta il nome del sindaco Bucci : Il copione della ricostruzione del ponte Morandi potrebbe prevedere nelle prossime ore un nuovo colpo di scena e un inaspettato protagonista: esce il commissario per la ricostruzione in pectore Claudio Gemme, entra il probabile commissario Marco Bucci, sindaco di Genova. Il finale non è ancora stato scritto, ma sul primo cittadino genovese si stanno concentrando le attenzioni delle diplomazie di Lega e M5s, dopo che la candidatura di ...

Genova - Bucci : "Torneremo alla carica con le nostre richieste" : "Aspettiamo di vedere il decreto firmato. Per Genova abbiamo fatto delle richieste molto precise: dalle bozze che circolano sembra che alcune di queste richieste non siano state accolte al 100%. ...

Ilva di Genova - il Mise convoca l'ex sindaco Doria anziché Bucci : Gaffe del Ministero dello Sviluppo Economico, guidato da Luigi Di Maio. Mentre il governo tentenna ancora sul decreto per Genova, il Mise oggi ha convocato a Roma il sindaco sbagliato per parlare del ...

Bucci - decreto Genova al più presto : ANSA, - Genova, 25 SET - "Mi auguro di vedere al più presto il decreto Genova e che dentro ci sia tutto quello che abbiamo chiesto al Governo. Abbiamo avuti riscontri positivi, se non ci sarà tutto ...

Genova attende la visita di Mattarella Bucci : gli diremo che il ponte è urgente : Il presidente della Repubblica è atteso al Salone. Ad accoglierlo una ventina di studenti tra cui anche alcuni bambini delle famiglie sfollate dopo il crollo del Morandi

Genova - primo giorno di Salone Nautico. Bucci : «Da qui riparte la città» | : Migliaia di persone all’inaugurazione dell’evento. Il ministro Toninelli: «Il governo è vicino a Genova». All’esterno, protesta dei lavoratori di Qui!Group e contro l’inquinamento

Salone Genova - Bucci : "Tragedia non ferma crescita" : "Per me è un grande messaggio poter inaugurare questo Salone a Genova, la tragedia che abbiamo avuto non deve interrompere il nostro percorso di crescita che sta andando molto bene e continuerà ad ...

PONTE MORANDI - TOTI-CONTE : "CI SARANNO 2 COMMISSARI"/ Genova - ultime notizie : Bucci - "apre Strada del Papa" : Crollo PONTE MORANDI, beffa Strada del Papa: viadotto vietato ai mezzi pesanti. ultime notizie "Situazione di grave degrado". In serata il Decreto Genova, Toti "ci SARANNO 2 commissari"