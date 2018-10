Genoa | super-Piatek convocato nella Polonia

sportfair

: ???? Super #weather in #Italy tomorrow (Friday): ? Prato (?24°/13°) ? Livorno (?24°/16°) ? Perugia (?23°/9°) ? Genoa… - weatherarena : ???? Super #weather in #Italy tomorrow (Friday): ? Prato (?24°/13°) ? Livorno (?24°/16°) ? Perugia (?23°/9°) ? Genoa… - GenoaAddict : #Sarri stregato da Piatek: il #Chelsea ha pronta una super offerta per la punta del #Genoa | 90min -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Krysztofha conquistato la Nazionale a suon di gol col suo, il calciatore sarà al fianco di altri “italiani” quali Milik, Linetty, Szczesny e Zielinski Il ct della, Jerzy Brzeczek, ha27 giocatori per le due sfide di Nations League contro Portogallo e Italia, in programma per l’11 ottobre e il 14 ottobre.lista c’è anche il capocannoniere della Serie A Krysztof. Questo l’elenco. Portieri: Fabianski, Skorupski, Szczesny. Difensori: Bednarek, Bereszynski, Glik, Jedrzejczyk, Kaminski, Kedziora, Olkowski, Pietrzak, Reca. Centrocampisti: Blaszczykowski, Frankowski, Goralski, Grosicki, Kadzior, Klich, Krychowiak, Kurzawa, Linetty, Makuszewski, Szymanski, Zielinski. Attaccanti: Lewandowski, Milik,. (Spr/AdnKronos)L'articoloSPORTFAIR.