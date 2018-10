Indonesia : sopravvissuta allo tsunami dà alla luce 3 Gemelli : Una storia a lieto fine nella tragedia: una donna Indonesiana ha dato alla luce tre gemelli dopo essere stata costretta a vivere in tenda a causa dei devastanti terremoti e tsunami che hanno colpito l’isola di Sulawesi in Indonesia. Come racconta il Mirror, i tre bimbi – due femmine e un maschio – sono nati con un parto cesareo dopo che la madre, la 31enne Atina, è stata trasferita d’urgenza in aereo da una zona ...

Oroscopo di Paolo Fox/ Previsioni di oggi 1 ottobre 2018 : Gemelli settimana decisiva - gli altri segni? : Paolo Fox, Oroscopo di oggi lunedì 1 ottobre 2018: Previsioni della giornata segno per segno. Leone, toro e Gemelli al top, Acquario e Vergine flop, gli altri segni?.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 19:22:00 GMT)

Roma - fratelli Gemelli in fuga : evadono dagli arresti domiciliari a distanza di 24 ore : Singolare quanto successo a due fratelli gemelli, 19enni e con precedenti, che, a distanza di un giorno l'uno dall'altro, si sono resi irreperibili dalla propria abitazione dove scontavano la misura ...

Oroscopo di Paolo Fox/ Previsioni di oggi 1 ottobre 2018 : Gemelli Luna nel segno - Cancro altalenante : Paolo Fox, Oroscopo di oggi lunedì 1 ottobre 2018: Previsioni della giornata segno per segno. Leone, toro e Gemelli al top, Acquario e Vergine flop, gli altri segni?.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Oroscopo Paolo Fox : classifica Mezzogiorno in Famiglia/ Gemelli - Cancro al top dal 30 Settembre-5 ottobre : Paolo Fox, Oroscopo di oggi e classifica settimanale dal 30 settembre al 5 ottobre 2018 da Mezzogiorno in Famiglia e DiPiùTv, le previsioni segno per segno: Gemelli al top.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 08:18:00 GMT)

Gb - la 'super nonna' : a 50 anni - con 8 nipoti - aspetta 4 Gemelli : Nonostante i vari acciacchi dovuti alla gravidanza, la donna non vede l'ora di poter abbracciare i suoi piccoli. Dovrà aspettare ancora almeno 34 settimane , quando i bimbi potranno nascere grazie al ...

Wonder Woman esiste : a 50 anni avrà 4 Gemelli : "Il tempo è mio e lo gestisco io". Ogni tanto, occorre dare una rinfrescata agli slogan, aggiornarli, visto che, appunto, sempre di tempo (soprattutto in questo caso) si tratta. Quando le femministe italiane, negli anni Settanta, urlavano che "il corpo", o più nello specifico "l'utero", era loro e di nessun altro, tanto meno dei preti e della diccì, lassù in Inghilterra Tracey Britten giocava con le bambole e, come tutte le bambine, imparava a ...

OROSCOPO PAOLO FOX - CLASSIFICA SETTIMANALE 30 SETTEMBRE-5 OTTOBRE/ Ariete - Gemelli e gli altri segni : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi e CLASSIFICA SETTIMANALE dal 30 settembre al 5 OTTOBRE 2018 su DiPiù Tv. Previsioni segno per segno: nuovi amori per la Bilancia.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 09:48:00 GMT)

50 anni e già nonna di 8 nipotini : rimane incinta di 4 Gemelli : Già nonna di otto nipotini, Tracey, 50 anni, è rimasta incinta di ben quattro gemelli. La donna ha deciso di ricorrere alla fecondazione assistita e ha avuto una incredibile sorpresa: non aspetta solo un bambino, ma ben quattro. Ora la donna vuole portare avanti la gravidanza per tutti e 4 i feti, nonostante i consigli dei medici.Continua a leggere

Nonna di 50 anni - con 3 figli e 8 nipoti - resta incinta di 4 Gemelli : ... erano molto scarse: i neonati prima delle 28 settimane hanno infatti alte probabilità di venire al mondo con gravi disabilità a occhi, polmoni, cuore e reni. E anche la madre rischia complicazioni, ...

PAOLO FOX/ Oroscopo e previsioni di oggi 29 settembre 2018 : Gemelli e Cancri - quali sono i segni al top? : Oroscopo PAOLO Fox, oggi sabato 29 settembre 2018, previsioni segno per segno: Scorpione grande volontà ma potrebbe non bastare, Sagittario protagonista, gli altri?(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 12:29:00 GMT)

Branko di ottobre : Gemelli controlla l'alimentazione - Capricorno il tuo attivismo infastidisce : La forma fisica resta molto buona, ma non dovete esagerare: approfittate di queste stelle per darvi una regolata all'alimentazione, praticate soltanto sport adatto alla vostra età e al vostro stato ...

Matrimonio a quattro : i Gemelli sposano le gemelle : Matrimonio a quattro: i gemelli sposano le gemelleMatrimonio a quattro: i gemelli sposano le gemelleMatrimonio a quattro: i gemelli sposano le gemelleAgli ospiti sarà sembrato di vedere doppio alla festa del Matrimonio, in Michigan, fra le gemelle identiche Krissie e Kassie Bevier e i gemelli omozigoti (anche loro due gocce d’acqua) Zack e Nick Lewan. Le due coppie di ventiquattrenni si sono sposate nello stesso fine settimana, ma si sono anche ...