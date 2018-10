Francesco Monte “Non voglio passare per vittima…” | poi si parla di un grande dolore

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte - tra sconforto e ricordi : "L'ultimo anno ha stravolto la mia vita" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni e news: Francesco Monte si racconta ai compagni d'avventura e torna a parlare di Cecilia Rodriguez e non solo...(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 03:05:00 GMT)

Gf Vip - Francesco Monte e Stefano Sala si nascondono sotto le coperte. "Strani movimenti" : Il Gf Vip sembra farsi hot, ma i protagonisti potrebbero essere del tutto inaspettati. Gli attenti telespettatori, infatti, hanno notato degli 'atteggiamenti piuttosto strani' tra Francesco Monte e ...

Cecilia e Ignazio : Francesco Monte rivela cosa pensa della coppia : Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez al Gf Vip 2018 I ricordi bussano alla porta di Francesco Monte: al Gf Vip 2018 ha parlato di Cecilia Rodriguez ancora una volta. È successo nel pomeriggio in giardino durante una conversazione con Andrea Mainardi, molto interessato ai racconti dell’ex tronista e gli ha fatto anche diverse domande. […] L'articolo Cecilia e Ignazio: Francesco Monte rivela cosa pensa della coppia proviene da ...

Grande Fratello Vip - incontro hot? «Francesco Monte beccato sotto le lenzuola con l'amico...» : di Emiliana Costa Il Grande Fratello Vip si fa hot? Nelle ultime ore si sarebbero rincorse voci su alcuni 'movimenti sospetti' sotto le lenzuola, nella casa più spiata d'Italia. Durante una diretta su ...

Francesco Monte svela un segreto dell'Isola dei famosi : 'Craig mi lasciò senza parole' : Prosegue l'avventura di Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3 e in queste ore l'ex tronista di Uomini e donne si è lasciato andare ad un bel po' di confessioni inedite, tra cui una riguardante la sua sfortunata avventura all'Isola dei famosi di quest'anno. Monte ha raccontato per la prima volta ai suoi compagni d'avventura un segreto che ha a che fare con Craig Warwick, il sensitivo che parla con gli angeli, il quale lo lasciò senza parole ...

Giulia Salemi e Francesco Monte - confessione inaspettata al Gf Vip : A Giulia Salemi piace Francesco Monte: finalmente la confessione La bella Giulia Salemi ha ammesso che le piace Francesco Monte. La confessione al Gf Vip è arrivata pochi minuti fa in Caverna mentre Giulia parlava con Fabio Basile. La regia ha inquadrato i due in veranda forse troppo tardi e a discorso già avviato, ma […] L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte, confessione inaspettata al Gf Vip proviene da Gossip e Tv.

Paola Di Benedetto : Francesco Monte spiega perchè l’ha lasciata : Francesco Monte parla di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 3 Francesco Monte ha iniziato a scavare nei suoi sentimenti al Grande Fratello Vip 3. In queste ore l’ex tronista si è confidato con Martina e Stefano raccontando di non essere al momento predisposto ad iniziare una nuova storia d’amore. Dopo la rottura con Cecilia Rodriguez l’ex naufrago si è chiuso all’amore? Monte ha ammesso di aver provato a voltare ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte rivela di essere stato vittima di bullismo : Nuovo spazio dedicato ad un discusso concorrente della terza edizione del popolare reality show “Grande Fratello” [VIDEO]. Stiamo parlando di Francesco Monte, che il giorno successivo alla messa in onda del secondo appuntamento serale del programma ha avuto un momento di profonda malinconia e riflessione. In particolare, l’ex tronista ha fatto delle confessioni riguardo al suo passato al compagno d’avventura Walter Nudo. Il modello pugliese, ...

Grande Fratello Vip 2018 : le lacrime di Francesco Monte ricordando la sua infanzia e la sua ex fidanzata : Francesco Monte in lacrime al Grande Fratello Vip 2018 ricordando la sua infanzia in Puglia. L’ex tronista di Uomini e Donne, di indole mite e dolce, in questi giorni si è confidato molto con Walter Nudo, facendo intuire le sue fragilità. Attraverso il racconto e dei contributo video vediamo di capire cosa è accaduto. Francesco Monte in lacrime al Gf Vip: i motivi L’ex isolano piange, non solo ricordando la sua infanzia ma anche per la sua ex ...

Alessia Marcuzzi parla di Francesco Monte al GF Vip : dichiarazioni inaspettate : Alessia Marcuzzi, Francesco Monte al Grande Fratello Vip? parla la conduttrice Alessia Marcuzzi è stata intervista dal settimanale Chi, diretto dal suo grande amico Alfonso Signorini. La nota conduttrice Mediaset ha parlato del suo ritorno a Le Iene dopo ben 13 anni di assenza, della sua esperienza nello studio dell’Isola dei Famosi e del rapporto […] L'articolo Alessia Marcuzzi parla di Francesco Monte al GF Vip: dichiarazioni ...

GF VIP 3 - Francesco Monte e il mistero dell'Isola dei Famosi : La breve ed intensa esperienza a L'Isola dei Famosi ha segnato particolarmente Francesco Monte, che all'interno della casa del Grande Fratello Vip ricorda spesso le avventure vissute in Honduras insieme agli altri naufraghi. Ancora triste per essersi fatto scappare l'occasione di smaltire tra le sabbie caraibiche la rottura con l'ex Cecilia Rodriguez, per cui ha versato qualche lacrima negli scorsi giorni, il bel tarantino ha confessato ...

Francesco Monte svela un retroscena e piange al Grande Fratello Vip : GF Vip: Francesco Monte si commuove ricordando la madre Si dice che la notte porti consiglio. Lo sanno bene i concorrenti del Grande Fratello Vip e, in particolar modo, Francesco Monte. Durante le scorse ore, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5, ha confidato un retroscena sulla sua partecipazione all’Isola dei Famsoi. No, il ragazzo non ha parlato della sua ...

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte vittima di bullismo? : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Lory Del Santo, dopo l'ingresso, si difende dalle critiche. Attacco dall'esterno per la Marchesa del Secco d'Aragona(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:49:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi stuzzica Francesco Monte : Giulia Salemi cerca Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3 Il Grande Fratello Vip 3 continua a dividere Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ex tronista e la modella continuano a cercarsi all’interno del reality anche se il gioco li ha allontanati. Francesco Monte si trova infatti nella parte agiata della casa, mentre Giulia Salemi è reclusa nella caverna. La prossima settimana molto probabilmente il Grande Fratello deciderà di ...