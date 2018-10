Forze dell' ordine | via a 10mila assunzioni

Potenza - estorsioni e traffico di droga : 25 arresti/ Ultime notizie - maxi blitz delle Forze dell’ordine : Potenza, estorsioni e traffico di droga: 25 arresti. Ultime notizie, maxi blitz delle forze dell’ordine avvenuto questa mattina in tutta Italia: in corso perquisizioni(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Def - Salvini : “Stop Fornero e 10mila assunzioni nelle Forze dell’ordine”. Di Maio : “Ripaghiamo di ruberie” : “I tre impegni che abbiamo preso e che cominciamo a mettere in pratica sono il superamento della legge Fornero che vedrà la possibilità, non l’obbligo, di andare in pensione con alcuni anni di anticipo rispetto a quella vigliacca riforma senza penalizazione”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e i due vicepremier Luigi ...

Def - Salvini : 'Diecimila nuove assunzioni alle Forze dell'ordine' : Sono due tra gli impegni illustrati dal premier Giuseppe Conte e dai vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio alla conferenza stampa a Palazzo Chigi per spiegare il Documento di economia e finanza legato ...

Si chiude in casa in preda ad una crisi di nervi - necessario l'intervento delle Forze dell'ordine : Non voleva vedere nessuno né tantomeno aprire la porta ai familiari; Carabinieri e Vigili del Fuoco costretti a forzare l'ingresso dell'abitazione. L'uomo è stato poi ricoverato al Veneziale di ...

Commissario per Genova - il nome è Claudio Andrea Gemme. Sul manager c’è l’accordo delle Forze di governo : Il nome non è ancora ufficiale, né potrebbe esserlo come vedremo, ma l’accordo sul Commissario straordinario alla ricostruzione di Genova sarebbe stato trovato ai massimi livelli del governo: l’incarico, secondo fonti di governo sentite dal Fatto Quotidiano, dovrebbe essere assegnato a Claudio Andrea Gemme, dirigente d’azienda 70enne, genovese doc e con un ricco curriculum anche internazionale. E’ suo il nome che sta ...

Finge di perdersi - mobilita le Forze dell'ordine : "Volevo attirare l'attenzione di un ragazzo" : Chiama i vigili del fuoco dicendo di essersi persa tra le campagna di Borgofranco, ma non era vero. Il sospetto è che si sia trattato di un gioco o una bravata per fare colpo su un ragazzo più grande. ...

Federico Secchi * maxi operazione controllo carabinieri Arco e Riva DEL GARDA : ' Un sentito ringraziamento alle Forze dell'ordine ' - : La politica del "lasciar fare" tanto cara a certa sinistra sta dimostrando quali siano i suoi frutti avvelenati: criminalità, sfruttamento, intimidazioni. Un sentito ringraziamento, da parte mia, ...

Migranti : scontri tra Forze dell'ordine e 'no borders' al confine Italia-Francia : Il passo del Monginevro, dove gruppi pro-Migranti avevano permesso lo scorso aprile il passaggio in Francia di una ventina di rifugiati, è stato di nuovo teatro di uno scontro tra gruppi di estrema ...

Matteo Salvini : 'Meno immigrati - risparmiato un miliardo. E assumo 10mila persone nelle Forze dell'ordine' : A differenza dei grillini e di Rocco Casalino , Matteo Salvini sceglie un'intervista per mandare il suo messaggio a Giovanni Tria . Nessuna minaccia, ma con fermezza, al Corriere della Sera , il ...

Appello di Mario Floris - Uds - alle Forze politiche - per superare le divisioni nell'interesse della Sardegna. : ... ha sostenuto, «abbiamo il dovere di riavvicinare i sardi alle istituzioni in un mondo profondamente cambiato nel quale la politica, in generale, ha perso il contatto con la società rinunciando ad ...

16 legislatori uniscono le Forze per affrontare la "minaccia delle loot box" : Se ne parla leggermente di meno dato che ultimamente gli sviluppatori sono sicuramente più attenti a non scatenare delle vere e proprie rivolte da parte dei fan ma le loot box e in particolare la questione loot box/gioco d'azzardo continua a tener banco anche e soprattutto nell'ambito politico.Il fatto che ben 16 legislatori (15 europei e uno proveniente dallo stato di Washington) abbiano deciso di unire le forze proprio per affrontare il ...

“Boom!” Fabrizio Corona - ci risiamo. Ne ha combinata un’altra delle sue. Coinvolte le Forze dell’ordine : Fabrizio Corona è tornato in libertà. Se non li fosse capito nelle scorse settimane ci ha pensato lui stesso, con un video diventato in poche ore virale, a ricordarlo alla pubblica piazza. Qualche giorno fa, infatti, l’ex re dei paparazzi è caduto dalla sua bicicletta in diretta su Instagram mentre stava girando un video. Fabrizio Corona, come si vede nelle immagini, passeggiava sulla sua bici canticchiando ‘viva la libertà’ e ...

Trento - vendevano dati a investigatori privati : 9 arresti tra Forze dell’ordine in provincia di Foggia - Roma e Bolzano : Sarà anche una corruzione a basso potenziale, qualche migliaio di euro pagati in cambio di informazioni, eppure quella che la magistratura di Trento sta scoprendo è una ragnatela preoccupante. Perché Carabinieri, Polizia e uomini della Finanza delle province di Roma, Foggia e Bolzano sono finiti in manette, o sono stati denunciati, perché al soldo di un’agenzia investigativa con sede legale a Bolzano. E’ stato l’accesso alle ...

No Tav - 76 denunciati per i disordini al cantiere di Chiomonte : il lancio di razzi e la risposta delle Forze dell’ordine. Il video : La scorsa settimana, tra il 7 e l’8 settembre, mentre a Venaus c’era il campeggio dei No Tav, un centinaio tra antagonisti e attivisti hanno raggiunto la frazione Gravella di Chiomonte, dove era stato predisposto uno sbarramento di cemento armato con rete metallica a protezione del cantiere. Lì in un primo momento un gruppetto ha accatastato della legna sotto lo sbarramento e le ha dato fuoco. Successivamente, come si vede nel video, ...