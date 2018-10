optimaitalia

: #Fortnite aiuta l'industria del #porno? Svelata una singolare statistica - OptiMagazine : #Fortnite aiuta l'industria del #porno? Svelata una singolare statistica -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Chesia uno dei titoli più giocati e chiacchierati del momento non è altro che un dato di fatto: il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games è stato in grado di viaggiare costantemente sulla cresta dell'onda videoludica per un annetto abbondante, e ovviamente non ha alcuna intenzione di smettere proprio adesso. La sesta stagione del titolo ne è la prova lampante, con milioni di giocatori da tutto il mondo che non hanno perso occasione per rinnovare il proprio sostegno alla causa del coloratissimo sparatutto. Certo ci sono ambiti in cui non ci si aspetterebbe di trovare il gioco di Epic Games, mariesce a sorprendere anche in frangenti decisamente inusuali.È questo il caso del mondo del, in cuiè stato capace di fornire spunti che potrebbero strappare qualche sorriso ai più maliziosi. Stando infatti a quanto trapelato nel corso delle ultime ore, ...